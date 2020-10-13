Противостояние Земли и Марса 14 октября 2020 года: как увидеть

Противостояние вот-вот начнется: не великое, но весьма значительное и впечатляющее.

Московский планетарий напоминает: ближайшей ночью – с 14 на 15 октября 2020 года - ожидается противостояние Земли и Марса: планеты займут позицию по одну сторону от Солнца и выстроятся в одну с ним линию. Кроме того, они окажутся еще и весьма близко друг от дружки - на расстоянии в 62,6 миллиона километров.

Суть противостояние в том, что Земля и Марс выстраиваются в линию по одну сторону от Солнца.

Астрономы уверяют, что для наблюдателей, живущих в Северном полушарии – особенно в России, противостояния лучше, чем грядущее, не было последние 32 года. В нынешние осенние ночи Марс поднимается высоко над горизонтом – в южных широтах аж на 50 градусов. Его видимый диаметр увеличивается примерно в 5 раз. Противостоящий Марс 2020 года очень хорошо видно.

Главное, чтобы небо очистилось от туч. И тогда в бинокль можно будет различить яркий красноватый диск соседней планеты, а в хороший телескоп, с увеличением более 100х крат — рассмотреть элементы поверхности. Например, южную полярную шапку.

Таким Марс виден с Земли в хорошие телескопы. Но и в бинокль кое-что интересное можно разглядеть.

Противостояния случаются потому, что орбиты Земли и Марса далеко не окружности. Они вытянуты, причем у соседа – сильнее. Марс к тому же совершает оборот вокруг Солнца примерно за два земных года. Вот наши планеты то сближаются, то расходятся. Иной раз бывает, что до Марса оказывается меньше 60 миллионов километров. И тогда - раз в 15 - 17 лет - случаются так называемые великие противостояния, как, к примеру, 31 июля 2018 года, когда от Земли до Марса было 57,6 миллионов километров.

Астрономы заранее знают, когда и какое противостояние случится.

А в 2003 году противостояние вообще было величайшим. Тогда расстояние между нашими планетами составило 55,7 миллиона километров. Перед этим так близко от Земли Марс был 60 тысяч лет назад. В следующий раз - будет через 267 лет. Величайшее противостояние повторится лишь в 2287 году.

Орбита Марса не только вытянута, но еще и наклонена относительно земной орбиты.

Московский планетарий напоминает, что во время великого противостояния 5 сентября 1877 года, когда Марс приблизился к Земле на 56,4 миллиона километров, американский астроном Асаф Холл открыл два спутника соседней планеты – Фобос и Деймос. А итальянский астроном Джованни Скиапарелли увидел знаменитые марсианские «каналы», которые, увы, так и не нашлись на Марсе - при ближайшем рассмотрении, что называется.

Марс хорошо заметен на ночном небе.