COVID-19 снова схлопывает Голливуд: премьеры переносят на 2022 год, сети кинотеатров закрываются

Дошло до того, что covid-19 подхватил сам Роберт Паттинсон

Меньше всего этого хотелось, но увы. Плохие прогнозы вирусологов начинают сбываться. Цифры заболеваемости коронавирусом снова растут, и весь мир после летней передышки начинает этому противостоять. Голливудская киноиндустрия, так сильно надеявшаяся на то, что премьера «Довода» Кристофера Нолана откроет поток премьер, снова захлебнулась. Премьеры переносятся, кинотеатры закрываются, сборы от показанных картин не соответствуют ожиданиям.

На весну даже на 2021, а 2022 года перенесли премьеру очередного «Бэтмена». Фильм компании Warner Bros., который снял Мэтт Ривз, собрал приличное количество звезд: Пол Дано сыграет Загадочника, Колин Ферт — Пингвина, Зои Кравиц — Женщину-кошку. Однако съемочный процесс то и дело вставал на паузу из-за разгула коронавируса. В итоге сначала премьера планировалась на октябрь 2021 года, а затем и вовсе переехала на 4 марта 2022 года. В чем тоже нельзя быть уверенными до конца.

Дошло до того, что covid-19 подхватил сам Роберт Паттинсон. Обошлось без тяжелых последствий болезни. В настоящий момент съемки проекта продолжаются в Ливерпуле — Паттинсона заметили на съемочной площадке местные жители.

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Тоже самое случилось с премьерой нового фильма про Джеймса Бонда, главная роль в котором все еще закреплена за Джеймсом Крейгом. Проект, снятый Кэри Фукунагой, называется весьма символично для нынешнего времени — «Не время умирать», и выход в прокат планировался в ноябре текущего года. Однако не соответствующие ожиданиям сборы «Довода» Нолана и тревоги вирусологов заставили авторов картины перенести премьеру на 2 апреля 2021 года. Пока что.

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В проекте с бюджетом 250 миллионов долларов (19,2 миллиарда рублей) также заняты Рами Малек, Леа Сейду и Лашана Линч.

Не повезло и Скарлетт Йоханссон, которую коронавирусный перенос супергеройского блокбастера «Черная вдова» (актриса играет русскую Наташу Романову из Сталинграда, одну из самых отчаянных и профессиональных убийц в мире, сотрудничавшую с КГБ) выбил из десятки самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes. Хотя в прошлом году она возглавляла этот рейтинг.

Премьера кинокомикса должна была состояться весной текущего года

«Черную вдову» от режиссера Кейт Шортланд компания Disney переносила дважды. Премьера кинокомикса должна была состояться весной текущего года, потом — в ноябре, в итоге потенциальная дата показа теперь — 7 мая 2021 года.

Место действия «Дюны» - пустынная планета Арракис

Масштабный проект «Дюна» режиссера Дэни Вильнева — это утопия, экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта, посвященного борьбе людей за выживание и власть. По сюжету картины человечество распределилось по разным планетам, управляют миром разные кланы. Место действия «Дюны»: пустынная планета Арракис, где обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах прячутся фремены: скитальцы дзен-сунниты.

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Выпустить в прокат фильм хотели в декабре текущего года, но теперь надеются, что его получится показать аж 1 октября 2021 года.

На фоне всех этих новостей крупнейшие кинотеатры США и Великобритании, конечно, позакрывались. Смысл крутить малобюджетное жанровое кино или повторы мировых хитов, как делают в Китае? Все равно никто не ходит.

Так, очень крупная сеть кинотеатров Cineworld (вторая по величине в Америке) закрыла все (!) принадлежащие ей залы в США и Великобритании с Ирландией на неопределенный срок — 536 штук в Штатах и 127 в Британии. В результате без работы остались порядка 45 тысяч человек.

- Это решение, которое далось нелегко, и мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать безопасную и стабильную работу залов на всех наших рынках, - подчеркивает генеральный директор Cineworld Муки Грейдингер. - Включая соблюдение, а зачастую и превышение местных правил охраны труда и техники безопасности в наших кинотеатрах, а также конструктивную работу с регулирующим органам и отраслевым органами, чтобы восстановить доверие общества к нашей отрасли.

После этой новости акции компании Cineworld рухнули на 60%.

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