Молодежная сборная Россия вышла на Чемпионат Европы. Что это значит

Подопечные Михаила Галактионова гарантировали себе первую строчку в группе и, соответственно, выход напрямую на долгожданный турнир Фото: EAST NEWS

Закончилось проклятие молодежной сборной России по футболу – мы прошли в финальную часть Чемпионата Европы (U-21). После победы над сверстниками из Латвии (4:1) подопечные Михаила Галактионова гарантировали себе первую строчку в группе и, соответственно, выход напрямую на долгожданный турнир.

Россия играла на молодежном ЧЕ в 2013. Чем это кончилось?

Последний раз наша сборная принимала участие в молодежном ЧЕ в 2013 году. Тогда в группе с Россией играли сверстники из Германии, Испании и Нидерландов. К сожалению для нас, тогда россияне проиграли все матчи и заняли четвертое место. Теперь у молодых российских игроков есть шанс наконец показать себя в Европе.

Молодежный ЧЕ-2021 отличается от других. Виноват коронавирус

В финальной части первенства впервые примут участие 16 команд (четыре группы по четыре команды). То есть это две страны-хозяйки - Венгрия и Словения, девять победителей своих групп в отборе, а также пять лучших сборных, занявших вторые места. Стыковые матчи сейчас просто некуда засунуть – календарь переполнен. Важно примечание, что при подсчете баллов не будут учитываться очки, набранные с командами шестого места, так как в некоторых группах было только пять команд.

Футболисты какого возраста могут сыграть в турнире?

На молодежном ЧЕ-2021 сыграют футболисты, родившиеся позднее 1 января 1998 года. Очевидно, что некоторые футболистам уже будет больше 21 года, но есть уточнение: на момент проведения первого матча отборочного цикла футболисту не должно быть более 21 года. Получается, что в финальной части первенства сыграют ребят 22-23 лет.

ЧЕ-2021 проведут в два этапа

В июне этого года Исполком УЕФА утвердил окончательный формат и даты проведения турнира. Если не вмешается пандемия коронавируса, то групповой этап пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. Две лучшие команды из групп пройдут дальше в плей-офф, которое состоится с 31 мая по 6 июня. Главный матч турнира пройдет в столице Словении - Любляне.

Лидеры молодежной сборной России:

Матвей Сафонов – «Краснодар»

Трансферная стоимость: 9,5 млн евро

После матча с эстонцами (4:0) был впервые вызван в первую сборную России. В составе молодежки выиграл конкуренцию у голкипера «Спартака» Александра Максименко.

Роман Евгеньев – «Динамо»

Трансферная стоимость: 2 млн евро

В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел за «Динамо» 10 полных матчей из 10. После ухода некоторых игроков стал основным защитником, причем его работа приносит плоды – «бело-голубые» пропустили меньше всех в РПЛ (5).

Константин Кучаев - ЦСКА

Трансферная стоимость: 2,5 млн евро

Несмотря на много приобретений ЦСКА во время летнего ТО, Константин продолжает часто выходить в стартовом составе. На его счету 4 мяча и один ассист в текущем сезоне РПЛ

Иван Обляков - ЦСКА

Трансферная стоимость: 7,5 млн евро

Иван является рабочей лошадкой как в ЦСКА, так и в молодежной сборной. Его работа не сразу заметна, но Обляков выполняет самые важные задачи в центре поля.

Федор Чалов – ЦСКА

Трансферная стоимость: 14 млн евро

Лучший бомбардир РПЛ сезона-2018/19 стал меньше забивать по сравнению с удачным чемпионатом. Однако он все равно остается одним из лидеров молодежной сборной России.