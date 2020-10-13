ГИБДД разъяснила, как водители обязаны уступать дорогу на зебре

Водитель часто может не видеть пешехода, который приближается к зебре Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Пешеходы часто считают, что если быстренько ступить на зебру, то водитель должен остановиться как вкопанный. Но это не так. Резко затормозить получается не всегда, да и опасно. А на основании множества уже решенных судебных дел Верховный суд настаивает, что если траектории движения машины и пешехода не пересекаются, то уступать дорогу водитель... не должен (!) и штрафовать его за это не следует.

Исходя из рекомендательного письма ГИБДД можно сделать вывод: чаще всего спорные ситуации возникают, когда водитель сворачивает с главной на второстепенную дорогу, которая начинается с нерегулируемого пешеходного перехода. В этой ситуации в начале маневра автомобиль и пешеход двигаются параллельно. Водитель часто может не видеть пешехода, который приближается к зебре, не в состоянии оценить его скорость. В этом случае водитель может выехать на разметку, но сделать все, чтобы не повлиять на скорость и направление движения пешехода. То есть затормозить, пропустить человека и продолжить движение по зебре.

В таком случае, по мнению суда, в действиях водителя нет состава правонарушения.

Спорная ситуация (объясняет ГИБДД).

Руководство ГИБДД требует от сотрудников сверять объяснения пешеходов перед занесением в протокол с данными камер видеофиксации и регистраторами, которые есть на дорогах и машинах.

Так что конфликтовать с водителями, которые выехали на зебру, не стоит. И одного испуга, чтобы наказать их штрафом, будет недостаточно.