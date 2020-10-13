Любовница Тарзана должна была родить ему и Королевой суррогатного ребенка

За два десятка лет вместе Наташа и Сергей привыкли прощать друг другу маленькие слабости. Правда, Королева налево не ходила. Фото: Instagram.com

Оказывается, 50-летний стриптизер Сергей Глушко (он же Тарзан) на днях выписался из больницы. Помощь медиков ему понадобилась после того, как он посмотрел передачу Андрея Малахова «Прямой эфир» - выпуск был посвящен тому, как он изменил жене, Наташе Королевой. В youtube-шоу Ксении Собчак даже мелькнуло фото, где Тарзан лежит под капельницами.

В программе Малахова показали сюжет, в котором экс-любовница Тарзана Анастасия Шульженко подкараулила его после стриптиз-шоу и потребовала разговора. Тарзан говорить с Шульженко не захотел, та вдруг упала на пол, закричала, что он ее толкнул... Даже скорую вызвали. Многие оценили этот сюжет как постановочный. Точно так же не все поверили в заявление Королевой и Тарзана, что Анастасия украла у них драгоценности. Напомним, ранее сразу в нескольких ток-шоу показали видео интимной встречи Сергея с любовницей - дело было еще зимой, и все происходило в квартире Королевой и Глушко. Певица была в то время в отъезде. Тарзан публично покаялся в измене, а Наташа погоревала-погоревала да и простила мужа. И даже стала его защищать: мол, ходят тут всякие, а потом драгоценности пропадают.

Шульженко не упускает шанса прославиться как следует. Фото: Instagram.com

В интервью Собчак певица сообщила, что теперь у них в семье вновь полная идиллия. Со слов Наташи, она давно поняла, что такое жизнь со стриптизером: «Я никогда не проверяю, кого он лайкает, кем интересуется, потому что он мне сам об этом всем рассказывает. Наверное, у нас нестандартные взаимоотношения. Самое главное, что есть в них - это чувства, которые мы удивительным образом пронесли через долгое время совместного существования».

Певица заверила, что изменять мужу в ответ она не станет. Наташа гордится, что в ее жизни было только двое мужчин - Игорь Николаев и Сергей Глушко.

В знак примирения супруги устроили вечеринку во дворе своего загородного дома. В гости пришли их сосед по деревне Крекшино Владимир Винокур с супругой и еще несколько пар из числа друзей семьи. Пели, танцевали, общались. Тарзан позировал для видео друзей с бокалом и напевал пугачевский хит «Любовь, похожая на сон». Наташа обыгрывала ситуацию с изменой, обращаясь к мужу: «Говорят, ты телочек в дом водишь, а чего мне забыл позвонить? А, я же в Краснодаре была!» Тарзан смущенно опускает глаза в пол, гости одобрительно смеются. Опубликовав это видео в соцсетях, супруги старательно доказывали: в семье любовь и согласие.

Анастасия Шульженко подкараулила его после стриптиз-шоу. Фото: Instagram.com

Но, похоже, отвергнутая любовница так просто от Тарзана не отстанет. После потасовки со стриптизером Шульженко тоже улеглась в больницу, откуда телеграфирует, что у нее из-за сотрясения мозга падает зрение. А главное, Наташа Королева сама продолжает подбрасывать дровишки в топку скандала. В свежем номере журнала «Караван историй» она обозначает новый сюжетный поворот. С ее слов, Тарзан ей... вообще не изменял - его подставили. Якобы Анастасия однажды предложила им свои услуги в качестве суррогатной матери. «Эта тема у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее изучали и однажды вспомнили о предложении. Серега с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать. В какой-то день они договорились о встрече в нашей московской квартире».

Ну а дальше, мол, Тарзану подсыпали что-то в чай и соблазнили. «Красивого мужика, порядочного, любящего свою семью, цинично подставили!» - заключает Наташа.

Да этот сериал тянет на второй сезон!