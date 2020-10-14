Вопрос дня: Какие еще меры необходимы, чтобы противостоять коронавирусу? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ (переболел коронавирусом весной):

- Поскольку самый эффективный метод - ношение масок, принял бы такое решение: выдавать их бесплатно при входе в места общего пользования - в транспорт, в магазины, в театры и кино. С остальными мерами можно согласиться.

Георгий ВИКУЛОВ, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций:

- У нас 80% людей неправильно используют средства защиты. При входе в закрытые помещения повсеместно надо требовать наличие маски. Многократое использование маски должно быть недопустимо. Если у человека нет перчаток, он не должен работать с документами, продуктами. Санитайзеры - обязательны. Туристы, которые прибывают из-за рубежа, должны три дня ждать дома результатов обследований. А еще следует запретить самолечение.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР, эксперт по кризисным ситуациям:

- Пока не начнется массовой вакцинации, последствия могут оказаться такими, что бороться уже станет бессмысленно.

Сергей БАБАК, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ:

- Не надо ничего придумывать - соблюдайте меры гигиены. Пропаганду «мер защиты» следует начинать с детсадов и школ. Молодых учите элементарным правилам. Вижу, студенты перестали мыться и стричься. Человек не должен бояться вирусов - он должен быть чистоплотным.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Необходима поддержка государства - но точечная. Медицинской отрасли - да. Сфере образования - обязательно. Когда говорят о выделении миллиардов для авиаотрасли... а кто видел показатели по прибыли ведущих авиакомпаний за прошлый год? Несущие убытки могут выплачивать дивиденды? Есть ряд богатых отраслей и компаний, требующих от государства субсидий, - а может, им пора распечатать кубышку? Стоит ли поддерживать тех, кто за полгода переориентироваться не захотел? Если не смог объективно - это другое дело.