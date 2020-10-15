Жители Забайкалья бесплатно получат новые профессии по федеральной программе «100 тысяч»

Забайкальцы смогут бесплатно получить новые специальности. Фото пресс-службы правительства Забайкальского края.

Забайкальский край получил 23,7 млн рублей на обучение жителей региона новым профессиям. Средства выделены в рамках федеральной программы «100 тысяч». Программа содействия занятости населения помогает россиянам получить новые профессиональные навыки и найти себя на современном рынке труда. Средства на переобучение были выделены по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

- Участниками программы могут стать граждане, находящиеся под угрозой увольнения, выпускники образовательных организаций 2020 года и люди, ищущие работу, - рассказала и. о. министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Наталья Бянкина.

Программу «100 тысяч» в Забайкалье реализует центр опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края (ЦОПП). Он собирает заявки людей, желающих получить новую профессию, подтверждает их право на участие в программе и направляет на учебу в образовательные организации, прошедшие отбор агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия)».

У жителей Забайкалья есть возможность получить одну из 19 новых профессий. Один из блоков предлагает освоить новые технологии - обучиться веб-дизайну и разработке сайтов, сетевому и системному администрированию. Несколько компетенций связаны с педагогикой: после переобучения можно стать воспитателем в детском саду или педагогом младших классов. Забайкальцам также предлагается освоить современные направления в сфере бизнеса и предпринимательства или выбрать одну из рабочих специальностей: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, электромонтаж, строительство и штукатурные работы, экспедирование грузов. Программа переобучения позволяет найти себя в совершенно разных отраслях: в списке новых компетенций - физическая культура, спорт и фитнес, медицинский и социальный уход, туризм, администрирование отеля, социальная работа, документальное обеспечение управления и архивоведение.

К реализации федеральной программы подключились девять образовательных учреждений края, в том числе Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, Забайкальский госуниверситет, Читинский политехнический колледж и другие. Курс занятий длится 144 часа. Теорию участники программы будут проходить на онлайн-уроках, а практическое обучение - в мастерских центра опережающей профессиональной подготовки.

- Согласно распоряжению правительства России реализовать программу необходимо до 15 декабря текущего года. Поэтому, если кто-то желает бесплатно приобрести новые профессиональные навыки и найти работу по востребованной специальности, следует поспешить, - советует директор Читинского политехнического колледжа Илья Бердников.

Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайтах WorldSkills или Работа в России.

Благодаря федеральной программе «100 тысяч» новые профессии смогут освоить более 110 тысяч россиян. Ее главная цель - содействие занятости и снижение безработицы, что особенно актуально в период пандемии. Переобучение позволяет участникам программы стать более конкурентоспособными на рынке труда и найти новую работу.