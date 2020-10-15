Где еще в бывшем СССР может вспыхнуть война, как в Нагорном Карабахе

За 6 месяцев война в Приднестровье унесла жизни 1200 человек. Фото: И. ЗЕНИН/РИА Новости

Приднестровье - Молдавия

Вооруженный конфликт в бывшей Молдавской ССР разгорелся в марте и был потушен к августу 1992-го. Начиналось с перестрелок между молдавскими националистами, мечтавшими о присоединении к Румынии, и противниками этого сценария, провозгласившими Приднестровскую Молдавскую Республику. В Приднестровье хотели социализма, дружбы с Москвой и не желали, чтобы их поголовно считали румынами.

Приднестровье - Молдавия

В этом противостоянии погибло почти 400 человек с молдавской стороны и более 800 со стороны Приднестровья.

Бои прекратились лишь после ввода 3100 миротворцев из России. 14-я российская армия, стоявшая на этих территориях во главе с генералом Лебедем, стала главным фактором прекращения кровопролития.

Возможно ли в Приднестровье возобновление боев - глава Общественного движения «Родина - Евразийский союз» Игорь Тулянцев:

- Между самими жителями Молдавии и Приднестровья сейчас нет национального конфликта. Тысячи людей с одного берега Днестра на другой ежедневно перемещаются. Масса смешанных браков. Но пока политикам будет выгодно положение Приднестровья, благодаря которому есть разные схемы вывода денег и транзита товаров, в чем участвует и Кишинев, - эта проблема будет заморожена.

- То есть дело в экономических причинах?

- Экономическая подоплека конфликта осталась - интересы олигархических группировок, не только местных. Но и идеология у Кишинева и Тирасполя все-таки разная, и ориентированы первые на Запад, а вторые скорее на Восток.

- Молдова поднимала в Совбезе ООН вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья - зачем?

- Это случалось при режиме теневого «хозяина» Молдавии олигарха Плахотнюка. К которому было много вопросов у Запада. И Плахотнюк старался показать, что он «их» сукин сын. Киев это поддерживал (там не хотели российского военного присутствия у своих южных границ). И устраивали проблемы со снабжением российских миротворцев. Но в Приднестровье оперативная группировка российских войск (ОГРВП) еще и охраняет один из самых больших складов боеприпасов на территории Европы (около 20 тысяч тонн). Если военных выводить, что будет с этими снарядами, минами и патронами? В чьи руки они попадут?

- Сегодня кто-то провоцирует обострение конфликта в Приднестровье?

- Выгодоприобретателя от новой войны тут пока не видно.

- Вооруженные силы Приднестровья и Молдовы сопоставимы?

- Молдавская армия слабее, чем силы Приднестровья (по численности 6500 против 15 000. - Ред.). Кишиневу конфликт не нужен, Тирасполю не нужен. Москве, у которой там и миротворцы, и ОГРВП (общая численность около 1700 человек. - Ред.) не нужен тоже.

- А Киеву?

- Порошенко был партнером Плахотнюка и заявлял молдавским властям, что поможет решить приднестровскую проблему. После прихода Зеленского эти заявления исчезли. Агрессии нет. Но каждый самолет, прибывающий в Кишинев из России, досматривается более тщательно, чем другие.

Донбасс - Украина

С апреля 2014-го по настоящее время идет противостояние вооруженных формирований Украины и Донецкой, Луганской республик, чье население не признало госпереворот в Киеве. В этой войне погибло уже около 13 000 человек.

Донбасс - Украина

Конфликт остается горячим или температура спадает?

Отвечает советник президента ЛНР Родион Мирошник:

- Конфликт между Киевом и Донбассом многослойный. Это площадка, где выясняются отношения между геополитическими игроками: США, Евросоюзом и РФ. Но конфликт не мог разгореться без тех сил внутри Украины, которые стремились к власти в 2014-м. Им нужно было сломать существующий порядок и взобраться на верхушку украинского олимпа - даже если он превратится в руины. А в Донбассе люди не хотели отказа от русского языка и превращения в героев Бандеры и других нацистских преступников.

- За этой войной больше политики, чем экономики?

- Да. Но и поменять политический строй самой Украины без учета Донбасса было сложно. Избрать Порошенко президентом весной 2014-го, если бы голосовали Крым и Донбасс, было нереально. Порошенко это понимал. И ему не нужен был юго-восток страны как политический субъект.

- Мира в близком будущем не ждать?

- Западу нужна зона, антагонистичная русскому миру. А менталитет Донбасса отличается от центральной или западной Украины. Ведь сто лет назад уже была Донбасская

Криворожская республика. Эта территория всегда тяготела к РФ, она искусственно была внедрена в тело Украины после революции 1917 года. Поэтому причины конфликта сохраняются.

В вооруженных столкновениях в Абхазии были убиты и ранены несколько тысяч человек. Около 240 тысяч стали беженцами. Фото: Сергей МАМОНТОВ, Генн ХАМЕЛЬЯНИН

Абхазия, Южная Осетия - Грузия

В 1992 - 1993 годах бывшая грузинская автономия, Абхазия, воевала с Тбилиси за свою независимость. В 2008-м, после признания Россией независимости Абхазии, столкновения с грузинами прекратились. Число погибших и раненых с обеих сторон - несколько тысяч, число беженцев из Абхазии - около 240 тысяч. В феврале 2010-го подписано соглашение о создании российской военной базы в Гудауте.

В Южной Осетии противостояния с Грузией в борьбе за независимость происходили в 1991 - 1992, 2004 годах. В августе 2008-го, во время пятидневной войны, формирования грузинских войск, которые вторглись в Цхинвал, были выбиты оттуда 58-й российской армией и осетинскими ополченцами.

Абхазия, Южная Осетия - Грузия

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен в том, что предпосылок для возобновления войны в регионе нет.

- Пока в Абхазии и Южной Осетии российские военные базы, можно полагать, что данные конфликты исчерпаны.

- А если Грузия однажды все же вступит в НАТО, куда давно стремится?

- Устав НАТО не предполагает членства стран с нерешенными территориальными претензиями. Чтобы Грузия стала членом НАТО, ей придется согласиться с нынешним статус-кво. Можно даже предположить, что лишь признав независимость Абхазии и Осетии, Грузия сможет приблизить свое вступление в НАТО.

- То есть главный фактор того, что войны не будет, - русские базы?

- Да, это наша ответственность за судьбы всех народов на всем постсоветском пространстве. Ответственность эта историческая. И мы несем многие годы. И наше признание республик, и военные базы - самая реальная гарантия от возобновления любых боевых действий на их границах с Грузией.

Конфликт между узбеками и киргизами вспыхнул в Оше в 1990 году. Фото: Андрей СТЕНИН/РИА Новости

Ош - Кыргызстан

В 1990 году на юге Киргизской ССР, в Ошской области, прошли массовые столкновения между узбеками и киргизами. В стычках участвовало около 35 тысяч человек. Убитых и раненых оказалось от 8 до 10 тысяч. 20 лет спустя в той же области вновь вспыхнул конфликт. Итог: около 1000 убитых, 2000 раненых и десятки тысяч беженцев.

Загорится ли вновь юг Киргизии - главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии», эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аджар Куртов:

- Да, возможно. Ни земельные, ни имущественные причины бойни и 1990-го, и 2010-го в Оше между киргизами и узбеками не исчезли. Киргизы по своей природе - кочевники. А узбеки - земледельцы. Оседлые этносы захватывали земли, на которые временно приходили кочевники. Но киргизы-то считали эту землю своей.

- Это вековой конфликт?

- У экспертов есть термин «стратегия абрикосовой косточки». Узбеки, когда киргизы откочевывали, на их земли высаживали абрикосовые деревья. А потом заявляли, что они там все время жили, где абрикосы растут. И конфликты возникали не только с узбеками, но и с русскими - в начале ХХ века. Что привело к крупному восстанию в 1916 году, когда вырезали казачьи станицы.

Ош - Кыргызстан

- Воевали за землю с водой?

- Киргизия - горная республика. Земли, пригодной для земледелия, мало. Конфликты неизбежны. К концу советской власти вторым по численности этносом Киргизии были русские. Но русские уехали, и вторым этносом стали узбеки. Они стремились создать автономию, свой университет. Одновременно в Киргизии шел подъем национализма. И это за 20 - 30 лет никуда не делось. Узбеки остаются в Оше, но в меньшем числе, чем в 90-е. Их здорово прижали. Но поскольку причины конфликта не ушли, то с обеих сторон националисты будут продолжать накалять страсти.

МНЕНИЕ

Донбасс - наш «степной Карабах»

Дмитрий СТЕШИН

Есть такой термин в богословии - «мытарства». Это препятствия, через которые проходит душа по разлучению с телом. Но мытарства бывают воздушные и земные. Моим соотечественникам в Донбассе достались земные, полной мерой (подробности)