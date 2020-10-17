Если бы сестра русского императора вышла замуж за Наполеона, он бы не напал на Россию

Великая княжна Анна Павловна, сестра двух русских императоров. Фото: Музей-усадьба Останкино/Wikimedia Commons

Анна - шестая дочь императора Павла I. Рождение ее радости во дворце не вызвало. Ждали-то мальчика. Великая ее бабка Екатерина II вздохнула: «Много девок, всех замуж не выдать». Но царица ошиблась. Как раз у Анны проблем с женихами не было. И замуж она вышла куда удачнее, чем остальные сестры.

Ее руки просил Бонапарт

Известный русский историк, дипломат Сергей Татищев утверждал, что к Отечественной войне 1812 года привело… неудачное сватовство Бонапарта за младшую сестру Александра I. Для доказательства он первым опубликовал в 1890 году «Тайную переписку о предполагавшемся браке Наполеона с великою княжною Анною Павловною».

Как эта секретная переписка попала в руки Татищева? Судя по всему, главным делом жизни дипломата была… разведка. Когда он умер, весь архив власти срочно реквизировали.

История с «тайной перепиской» весьма удивительная.

В 1807 году Александр I и Наполеон заключили Тильзитский мир, обязуясь помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне. Император Франции задумал и вовсе породниться с Романовыми. О чем сказал русскому самодержцу на встрече европейских правителей в Эрфурте. Хотя сам был женат на Жозефине Богарне. Из взрослых сестер у Александра свободной была лишь Екатерина. Но и та готовилась выйти замуж за двоюродного брата, принца Ольденбургского. О чем Александр сообщил французскому коллеге. Но тот не оставил мысли о династическом браке.

Александр Первый. Фото: Частная коллекция/Wikimedia Commons

В ноябре 1809 г. специальный гонец доставил из Парижа французскому послу в Петербурге Коленкуру совершенно секретную шифровку. Тот должен срочно сообщить Александру, что Наполеон решил развестись и просит руки его младшей сестры, четырнадцатилетней Анны. (Самому жениху было 40.) Пусть русский император поразмыслит два дня и даст ответ.

Согласитесь, очень странное, спешное сватовство. Невиданное в истории.

Жозефина, вдова казненного генерала, - единственная женщина, которую любил Наполеон. Хотя постоянно наставляла ему рога. Но не ее измены привели к разводу. Наполеон, объявив себя императором, хотел срочно укрепить новую династию Бонапартов наследником. Увы, 46-летняя супруга не могла уже рожать. Недаром посла просили «известить о качествах молодой княжны и в особенности о времени, когда она может быть матерью, ибо разность в шесть месяцев уже имеет значение». Секретность депеши объяснялась тем, что официально про развод в Париже не объявляли.

Александр ответил послу дипломатично. Мол, сестра не может желать лучшего мужа для себя и для дела. И ему самому это предложение нравится. Но, увы, по завещанию императора Павла судьбами дочерей может распоряжаться только их мать. К тому же есть в России «предрассудок», который не смогла поломать даже Екатерина II. Великие княжны, выходя замуж за границу, должны оставаться православными. И попросил десять дней, чтобы уговорить мать дать согласие на брак. О чем Коленкур шифровкой сообщил в Париж, отправив и подробное описание княжны. «Она высока ростом для своего возраста и более развита, чем обыкновенно бывает в этой стране, вполне сформирована физически. У нее прекрасные глаза, нежное выражение лица, любезная и приятная наружность, и хотя она не красавица, но взор ее полон доброты. Нрав ее тих и, как говорят, очень скромен. Доброте ее дают предпочтение перед умом. Как все великие княжны, она прекрасно воспитана и образована, уже умеет держать себя, как подобает принцессе, обладает тактом и уверенностью, необходимыми при дворе. Великая княжна Анна походит на мать. Все обещает, что она унаследует ее походку и формы. Известно, что императрица и поныне, несмотря на свои 50 лет, представляет из себя готовую форму для отливки детей».

Наполеон срочно диктует новую шифровку послу для переговоров с Александром. Мол, на днях будет официально объявлено о его разводе с Жозефиной. Преград для нового брака нет. Он отдает предпочтение сестре русского императора. Условий никаких не выдвигает, включая вероисповедание.

Однако сами Романовы не желали породниться с Бонапартом. Александр разочаровался в союзнике, понимая, что тот остается врагом России. И никакой династический брак не спасет от войны с ним, как это часто случалось в Европе.

Переговоры затянулись на 2,5 месяца. В итоге Мария Федоровна согласилась отдать дочь замуж через два года. Когда ей будет 17.

Мудрая Мария Федоровна мотивировала решение отодвинуть брак Анны на два года тем, чтобы дочь не повторила трагическую судьбу своих сестер, рано вышедших замуж.

Месть корсиканца

В ночь на 7 февраля 1810 г Наполеон собрал чрезвычайный совет. Огласил всю секретную переписку о сватовстве к Анне Павловне. Члены совета посчитали поведение русского императора оскорбительным. «Ему было сделано предложение о возведении последней из сестер на первый престол в миpe и выдаче за человека, на которого устремлены взоры Вселенной… и вдруг многочисленные отсрочки, представляющиеся лишь уловками, дабы избежать ответа! Разве можно отлагать таким образом осуществление желания 50 миллионов людей и счастье главы империи, решителя судеб Европы?»

Бонапарт не смог породниться с династией Романовых. Фото: Парижский музей армии

Дальнейшее хорошо известно. В апреле Наполеон спешно женился на 18-летней Марии-Луизе, дочери императора Австрии Франца I. В конце 1810 г. Тильзитский мир был похоронен, императорские дворы Петербурга и Парижа окончательно рассорились. Французы захватили герцогство Ольденбург. Мелкая месть Наполеона первой своей несостоявшейся жене Екатерине Павловне, которая предпочла выйти замуж за принца Ольденбургского.

В 1812 году, когда Анне Павловне исполнилось 17 лет и она, по решению матери, могла идти под венец, ее несостоявшийся муж двинул войска на Россию. Но здесь «вершитель судеб Европы» сломал шею. Русские войска вошли в Париж.

Неизвестно, куда пошла бы мировая история, женись Бонапарт на Анне Павловне. Впрочем, чего теперь гадать.

Дипломат-разведчик Татищев считал, что русский император действовал правильно, затягивая переговоры о сватовстве. Отлично зная нрав Бонапарта, он сыграл на возгоравшемся династическом самолюбии тайного врага своего. Итог - победоносная Отечественная война 1812 года и полное торжество императора Александра I над Наполеоном.

Кстати, Мария Австрийская спустя год после свадьбы родила-таки мужу мальчика, Наполеона II. Радостный отец сразу объявил его королем Римским и наследником империи. Тот умер молодым, не оставив детей. По слухам, был отравлен. Так бесславно кончилась династия Наполеона.

Как сложилась жизнь великой княжны?

К ней сватался овдовевший король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Но сестра Екатерина была против: вдовец на 25 лет старше! Просил руки Шарль-Фердинанд, сын будущего короля Карла X, сам наследник французского престола. Но французы настаивали, чтобы их будущая королева Анна отказалась от православия. Романовы на это пойти не могли.

Достойную пару ей нашли в 1816 году. Виллем, принц Оранский, сын и наследник короля Нидерландов.

Король Нидерландов Виллем II , королева Анна и их дети. Картина Яна Баптиста ван дер Хюлста.

Венчались молодые в церкви Зимнего дворца. Невесте - 21 год, жениху- 23. Юный лицеист Пушкин сочинил оду «Принцу Оранскому» с такими словами:

…Его текла младая кровь,

На нем сияет язва чести:

Венчай, венчай его, любовь!

Достойный был он воин мести.

Поэт получил от императрицы гонорар - золотые часы с цепочкой.

Александр I не поскупился на приданое сестре, благодаря которой был разбит Наполеон. Дал 1 миллион рублей. На свадьбу подарил серебряный столовый сервиз, для изготовления которого переплавили царские врата церкви Архангела Михаила в Михайловском замке! Вдовствующая императрица распорядилась ежегодно выделять дочери 10 000 рублей. Полная опись приданого Анны Павловны составила сорок шесть страниц. Его доставили в Голландию на фрегате в ста ящиках. Сами же молодожены отправились в Нидерланды в конном экипаже.

В брачном договоре подчеркивалось, что принцесса Оранская сохранит свою православную веру. На новой родине она завела домовую православную церковь.

На следующий год принцесса родила мальчика. Обрадованный король подарил ей домик Петра I в городе Зандам, где русский царь жил во время пребывания в Голландии.

Анна Русская спасала Нидерланды от разорения

Анна изучала язык, историю страны, активно занималась благотворительностью, потратив большие суммы из приданого на открытие полсотни приютов.

7 октября 1840 года, 180 лет назад, чета взошла на престол Нидерландов. Новая королева Анна прибыла на коронацию в платье из серебряной с золотом ткани и в бриллиантах, а король Виллем II - в русском мундире образца 1812 года. Часть своих фамильных бриллиантов Анна передала для изготовления короны мужу. Они до сих пор украшают королевскую регалию.

На троне Анна Русская в политику не вмешивалась, продолжая заниматься благотворительностью.

Виллем II умер в 1849 году, оставив супруге и сыну, новому королю Виллему III, огромные долги. Он без счета тратил деньги на покупку картин и строительство дорогих замков. Пришлось вдове писать брату, русскому императору Николаю I:

«Долги составляют 4,5 миллиона гульденов. Для их уплаты нам нужно будет продать всю землю и недвижимость в этой стране, поэтому я обращаюсь к тебе, любимый брат и друг, с просьбой, чтобы ты в этот роковой час согласился купить собранные Виллемом картины. Если ты выполнишь мою просьбу, мои дети будут спасены. Ты также спасешь честь семьи».

Николай I откликнулся на просьбу сестры. Часть картин сейчас украшают Государственный Эрмитаж.

Во время Крымской войны вдовствующая королева Нидерландов отправляла в Россию за свой счет перевязочные материалы для госпиталей. В последние годы жизни несколько раз посещала родину. Была в Петербурге, Царском Селе, Москве, ездила молиться в Троице-Сергиеву лавру.

Скончалась Анна Павловна 1 марта 1865 года в Гааге. Пережив всех своих девятерых сестер и братьев, включая императоров Александра I и Николая I.

В ее честь в Нидерландах назвали муниципалитет Анна-Полона.

СПРАВКА «КП»

Стукнуло 13 лет - пора под венец

Современному читателю покажется странным, что Наполеон сватался к 14-летней сестре русского императора. И даже дикостью, что Екатерина II хотела выдать ее сестру замуж за шведского короля в 13 лет. Это же не крепостная няня Татьяны Лариной из пушкинского «Евгения Онегина», которую уже в 13 лет отправили под венец. Царские дочери, как никак!

Никакой дикости не было. Стоглавый собор в Кремле при участии Ивана Грозного в 1551 г. установил каноническую норму брачного совершеннолетия: для мужчин - 15 лет, для женщин - 12. Взяв за основу брачный закон Византийской империи. Лишь в XVIII веке возраст невесты в России официально подняли до 13 лет, поскольку наш северный климат задерживал половое созревание девочек. Только при императоре Николае I, брате Анны Павловны, указ Святейшего синода от 19 июля 1830 г. запретил венчать браки, если жениху нет 18 лет, а невесте - 16.