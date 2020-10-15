Донбасс - наш «степной Карабах»

Ростовская область, июнь 2020 г. Жительница ЛНР, имеющая гражданство РФ, перед голосованием по внесению изменений в Конституцию России. Фото: Александр Река/ТАСС

Есть такой термин в богословии - «мытарства». Это препятствия, через которые проходит душа по разлучению с телом. Но мытарства бывают воздушные и земные. Моим соотечественникам в Донбассе достались земные, полной мерой.

И они выдержали все с честью, достоинством и самоотречением. Утешение, конечно, слабое, но объективно - самые твердые и качественные граждане России сейчас проживают в Донбассе. Основа их патриотизма - не гражданство, полученное автоматом, по праву рождения, а гражданство выкованное. Смысл ковки - выбить из бруска металла молотом все шлаки. Что-то подобное и случилось в Донбассе - два миллиона особых людей, которые остались в этом безвременье не потому, что «бежать некуда», - человек всегда найдет, куда мигрировать, а потому, что «бежать стыдно».

Это будет самый большой геополитический провал десятилетия, если Россия не вберет этих людей в себя. Иначе все эти 163 тысячи уже выданных паспортов (а в перспективе - те самые 2 миллиона) превратятся не в дар, а подачку с таким пиаровским душком - «Россия с вами, вот паспорт, бегите!»

Но они не бегут, зажатые между границами России и Украины, между «серыми зонами» и «мирными зонами» - куда «не залетает». Худо-бедно, но собрали армии из полупартизанских отрядов, разделив их для чего-то на две части: луганскую и донецкую. И даже границу между крохотными республиками построили, можно подумать, этим людям мало границ! В чем-то ошибаются, где-то воруют, берут взятки, но воров ловят и наказывают, причем очень жестоко. И живут, не сдаются, строят государства на двух маленьких клочках земли на случай, если Россия «не заберет».

При этом сама жизнь нам подсказывает, учит, как дорого могут обойтись такие замороженные конфликты. Даже через 30 лет они могут полыхнуть так, как в далеких уже 90-х и не представляли, хотя и верили, что войну в Закавказье закончили навсегда. Не закончили, отложили.

А у нас под боком свой «степной Карабах» рокочет по ночам линией фронта, чернеет комендантским часом. И нет никаких надежд, что Украина однажды не захочет провернуть в Донбассе подобное заполыхавшему сейчас на Кавказе. Да она постоянно об этом говорит! Мы этого ждем? Чего мы ждем?

В ТЕМУ

Где еще в бывшем СССР может вспыхнуть война, как в Нагорном Карабахе

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха - родом из СССР. Но он не единственный. Где еще тлеют застарелые нерешенные споры? И могут ли их расконсервировать, начав новые противостояния? (подробности)