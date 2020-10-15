Птенец сокола чеглок. Фото: Игорь Зайков

Сегодня своим фототрофеем поделился Игорь Зайков из Екатеринбурга:

«Это птенец сокола чеглок, младший брат сапсана. Его подобрали на земле. У нас было несколько вариантов, почему он оказался в траве: 1 - он слеток, выпал из гнезда, 2 - когда он начал летать, но силенок не хватило, 3 - у него сломано крыло. Мы птенца подобрали и отнесли в вагончик, начали искать в интернете адрес и номера телефонов реабилитационного центра для хищных птиц «Халзан», чтобы вызвать орнитологов для спасения этого птенца. За это время мы его накормили кусочками мяса из столовой, а также провели фотосессию. К нашей радости, птенец взлетел, увидев свою маму в небе. Всего этих птиц было три, видимо, папа, мама и я - соколиная семья».

Дорогие друзья, если у вас есть замечательное фото с интересным рассказом, присылайте c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

БУДЬ В КУРСЕ

Географический диктант состоится при любых условиях

На 29 ноября 2020 года назначена очередная суперакция РГО - Географический диктант. Международная просветительская акция пройдет уже в шестой раз, а участие в ней примут более 1,3 миллиона человек в 114 странах мира.

По традиции диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн - на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

Естественно, в условиях сложной эпидемиологической ситуации не все уверены, что смогут провести диктант очно. Потому РГО впервые разработало новый формат проведения диктанта. Если в регионе введут эпидемиологические ограничения, все очные площадки региона превращаются в дистанционные. Причем все участники, зарегистрировавшиеся для написания диктанта на очных площадках, получат индивидуальную ссылку.

Те, кто не успеет написать диктант на очных и дистанционных площадках, смогут это сделать онлайн на сайте проекта - dictant.rgo.ru. Онлайн-версия диктанта будет доступна целую неделю на восьми языках.