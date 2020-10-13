Сергей Девятов в Кремле - это Сергей Бартенев сегодня?

Сергей Девятов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...А сейчас проведём урок истории!

Вопрос:

- Вот у нас Кремль сколько уже стоит на Боровицком холме?

Ответ:

- Кремль начали строить в 1485-м, а закончили в 1495 году. Как минимум, 525 лет и строился.

Вопрос:

- Вот за эти 525 лет был в Кремле историк, который бы знал Кремль от и до?

Ответ:

- Да! Был такой историк. Это Сергей Петрович Бартенев. Он автор двухтомника «Московский Кремль в старину и теперь». Очень хороший, который, кстати, не так давно кремлевские историки переиздали.

Вопрос:

- Правильно! Что вам ещё известно о Сергее Петровиче?

Ответ:

- Бартенев - он такой, настоящий любитель Кремля. И большой специалист. Сергей Петрович издал свои тома в 1912-м и в 1916-м. И плюс у него есть путеводитель по Кремлю.

Вопрос:

- А ещё каких кремлевских историков вы знаете?

Ответ:

- Ну, был ещё генерал-майор Фабрициус. В Кремль он пришел подполковником… Ещё мы знаем такого композитора!Наставление:

- Это не композитор, это товарищ, который занимался эксплуатацией Кремля. И ему принадлежит книжка «Московский Кремль» 1873-й, по-моему, год. Но он после этого был отозван в Петербург. И карьера заканчивалась в Петербурге, но у него хорошая книга по Кремлю.

А если говорить о быте Московского Кремля, о бытописательных вещах, то это, конечно, Иван Забелин. Вот ему принадлежит книжка «Быт царской семьи», история города Москвы, само собой. Он был первым директором Исторического музея. Но - не специализировался по Кремлю, хотя много реально сделал. И среди москвоведов это такой гуру.

Ну, а ещё?

Ответ:

- Был еще князь Щербатов, это заместитель Забелина. Замечательный археолог, но вот как археолог он сделал себе имя, в общем, все хорошо, но он занимался частными вопросами Кремля. Но реально он открыл пару внутристенных проходов. Такой он… Ну, обнаружил. Взял лопату, начал копать. И он же нашел четыре подземных помещения под Троицкой башней. Ход к Набатной башне – это со стороны Васильевского спуска. Ну, он очень хороший археолог, он копал с 1893 года.

Вопрос:

- А ещё каких кремлевских историков вы знаете?

Ответ:

- Самый известный из современных - советник директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, доктор исторических наук, профессор завкафедрой истории МГУ.

Вопрос:

- Правильно. Сколько Сергей Девятов издал книг, посвящённых Кремлю?

Ответ:

- Порядка 100. За 34 года работы в Кремле.

Оценка:

- Правильно. (С переизданиями - 130 книг.) Садитесь! Отлично.

Кстати! Сегодня профессору Девятову исполняется 60 лет.

- Поз-драв-ляем! Ура-а-а!!!