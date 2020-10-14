Россия - Венгрия 14 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций по футболу

Россия играла с Венгрией месяц назад. Фото: REUTERS

После двух бодрых сентябрьских матчей в Лиге Наций против Сербии и Венгрии наша команда в октябре чуть сбавила темп - была ничья с Турцией в этом турнире, а до того - поражение от Швеции в товарищеском поединке. Сейчас же - финал трилогии из матчей октября в виде поединка с Венгрией в Москве на стадионе "ВТБ Арена". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Россия - Венгрия 14 октября 2020.

Статистика личных встреч Россия - Венгрия 14 октября 2020

Восемь раз команды играли между собой. 5 раз побеждали наши, 1 раз была ничья и дважды побеждали венгры. Россияне 6 сентября 2020 года в Будапеште победили в Лиге Наций команду Венгрии со счетом 3:2.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Венгрия 14 октября 2020

Сборной России дают больше шансов на успех в поединке против команды Венгрии.

Прогноз на матч Россия - Венгрия 14 октября 2020

Россия одержит победу над Венгрией.

Стартовые пятерки на матч Россия - Венгрия 14 октября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.

Время начала матча Россия - Венгрия 14 октября 2020

Матч Россия - Венгрия 14 октября года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Венгрия 14 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Венгрия можно посмотреть 14 октября 2020 и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Россия - Венгрия 14 октября 2020

Трансляция матча Россия - Венгрия 14 октября 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:45 по московскому времени.