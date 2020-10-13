Главной фишкой презентации стало то, что все смартфоны теперь поддерживают сети 5G Фото: REUTERS

Итак, на новой презентации Apple главной фишкой стало то, что все четыре разнокалиберных смартфона теперь поддерживают сети 5G. (Об остальных особенностях – чуть позже).

Про 5G в России

5G передают и принимают информацию значительно быстрее самого шустрого на сегодня формата сотовой связи LTE. В этих сетях можно без задержек транслировать видео 4К, получать файлы большого объема, играть в сетевые игры так, словно геймер подключен к оптоволокну. В общем, круто. Но вот вопрос – можно ли использовать преимущества смартфонов, поддерживающих 5G, в России? Есть ли у нас такие сети? Увы…

В июле этого года Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", в нем шла речь и о разворачивании сетей сотовой связи пятого поколения.

Комментируя указ глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заявил журналистам, что основной задачей министерства является максимально быстро запустить 5G.

Но вот в чем заковыка: в большинстве стран, где разворачивают 5G, это происходит в диапазоне частот 3,4-3,8 ГГц. Но у нас в стране он занят другими службами, в том числе силовыми. И освобождать эти частоты они не будут. Таким образом, российские сотовые операторы, скорее всего, начнут разворачивать связь пятого поколения в других диапазонах - 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц. И пока у меня нет информации, будет ли поддерживать чип новых смартфонов Apple частоты, на которых сети 5G станут функционировать в России. Будем надеяться, что будет.

Оптимистичное в этой истории вот что: согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сетями 5G 10 городов-миллионников cтраны должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.

Так что пока главным преимуществом нового поколения яблочных смартфонов нам с вами вряд ли удастся насладиться.

Новые Apple iPhone 12 забросили в сети нового поколения - 5G Фото: REUTERS

Но все же.

Что точно – новые смартфоны Apple, естественно, поддерживают LTE и все современные форматы Wi-Fi и обрабатывают получаемую и отправляемую информацию очень быстро благодаря новому процессору A14 Bionic. Так что в любом случае это крутые аппараты и превосходят по возможностям предшественников, даже если брать одиннадцатое поколение.

Теперь подробнее о новинах.

iPhone 12 и iPhone 12 mini

В обоих моделях дисплей Super Retina XDR, защищенный новым специально разработанным стеклом Ceramic Shield. Оно в четыре раза прочнее стекол, стоящих в моделях 11 поколения. Значит, вероятность, что он останется цел, упав на пол, возрастает в четыре раза по сравнению с предыдущими моделями. А это на самом деле актуально (у кого телефон не падал?)

Второе важное новшество - технология MagSafe, которая обеспечивает быструю беспроводную зарядку. При этом зарядное устройство просто примагничивается к корпусу (и куча других полезных аксессуаров – от чехла до кармашка для хранения кредитных карт - тоже легко прилипает к iPhone).

Дисплей. У iPhone 12 он с диагональю 6,1 дюйма. У iPhone 12 mini - с диагональю 5,4 дюйма. То есть, можно выбрать более удобный размер – в зависимости к тому, к которому уже привыкли.

Контрастность на обеих моделях составляет 2 000 000:1 — обеспечивая передачу глубокого чёрного цвета. А яркость в пиковом режиме почти в два раза выше, чем у iPhone 11 (можно смотреть фотокарточки на пляже на ярком солнце).

И, кстати, смартфоны можно брать с собой купаться - уровень защиты корпуса от воды соответствует рейтингу IP68. То есть они выдерживают погружение на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут. Даешь подводную съемку!

Их функционал позволяет получать полноценную картинку, не заморачиваясь покупкой или арендой профессионального оборудования Фото: REUTERS

У смартфонов по две камеры. Сверхширокоугольная и широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6. Это позволяет получать четкое изображение, снимая в сумерках или ночью. Поэтому на смартфонах отлично работает ночной режим. При этом iPhone 12 — первое устройство, с помощью которого можно снимать HDRвидео в стандарте Dolby Vision.

Цены

iPhone 12 будет доступен в России по цене 79 990 руб. (с памятью 64 ГБ). С памятью 128 ГБ и 256 ГБ, соответственно, дороже.

А iPhone 12 mini - по цене 69 990 руб. (с памятью 64 ГБ).

Продажи iPhone 12 начнутся в пятницу, 23 октября.

А iPhone 12 mini в пятницу, 13 ноября.

Профессиональные модели

Показали нам и iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Ну что тут сказать? Это действительно крутые аппараты для профессионалов. В первую очередь киношников, дизайнеров, фотографов. Их функционал позволяет получать полноценную картинку, не заморачиваясь покупкой или арендой профессионального оборудования. Уже было снято несколько фильмов на iPhone, получивших престижные кинонаграды. Начинка Pro двенадцатого поколения, скорее всего, увеличит количество профи, использующих их в работе. Как, впрочем, возрастет и производство профессиональных аксессуаров для таких устройств – от штативов до линейки дополнительного освещения и прочих важных для съемок инструментов.

Это действительно крутые аппараты для профессионалов. В первую очередь киношников, дизайнеров, фотографов Фото: REUTERS

«Сердце» аппаратов Pro - мощный процессор A14 Bionic. Он позволяет даже поддерживать новый формат Apple ProRAW (возможность корректировать изображение существенно возрастает) и записывать видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.

Ну и камеры.

В iPhone 12 Pro - широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6, сверхширокоугольная камера с углом обзора в 120 градусов, и телефотокамера с четырёхкратным оптическим зумом.

В iPhone 12 Pro Max к тому же телефотокамера и сверхширокоугольная камера обеспечивают вместе диапазон оптического зума 5x.

Плюс обновленный сканер LiDAR, который умеет навести изображение на резкость даже при очень плохом освещении.

У iPhone 12 Pro экран с диагональю 6,1 дюйма. У iPhone 12 Pro Max - с диагональю 6,7 дюйма. На таком экране вполне можно проводить черновой монтаж кино и обработку фотографий.

Модели iPhone 12 Pro — первые устройства, записывающие HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду. А еще они обеспечивают улучшенную стабилизацию изображения, мгновенно реагируя на тряску (скажем, если съемка идет из окна машины).

А вот про возможности сканера LiDAR, особенно для системы образования, я бы как-нибудь поговорил отдельно. Это очень интересный разговор.

Цены

iPhone 12 Pro с памятью 128 ГБ (это минимальная память в моделях Pro) будет стоить от 99 990 руб.

А iPhone 12 Pro Max с памятью 128 ГБ - от 109 990 руб.

Продажи iPhone 12 Pro начнутся с пятницы, 23 октября.

А iPhone 12 Pro Max - с пятницы, 13 ноября.