Протесты в Белоруссии, последние новости на 14 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 14 октября 2020 года Фото: REUTERS

Тихановская выдвинула Минску ультиматум, Евросоюз грозит Лукашенко новыми санкциями - мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 14 октября 2020 года.

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская распространила обращение к главе республики Александру Лукашенко. Оно содержит всего три требования к властям страны:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключённые должны быть освобождены.

На выполнение этих пунктов Тихановская отвела 13 дней. В противном случае оппозиционерка пообещала с 25 октября вывести сторонников на улицы, перекрыть дороги и начать масштабную забастовку на всех предприятиях страны.

Эксперты оценивают вероятность принятия ультиматума президентом как крайне низкую: ни желания, ни необходимости у Лукашенко скорее всего не возникнет. Зато правовую оценку заявлению Тихановской уже спешит дать Гепрокуратура Белоруссии.

Тем временем верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил белорусский сюжет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Европейский дипломат проинформировал российского коллегу о подготовке нового пакета санкций против Белоруссии, в который включат и Александра Лукашенко.

По данным МВД Белоруссии, за участие в в акциях протеста и совершение правонарушений в понедельник 12 октября задержаны 186 граждан. Комментируя события минувших выходных, в ведомстве также отметили, что демонстрации приобретают все более радикальный характер:

- Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к вечеру это были баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет...От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, - заявил первый замминистр МВД Белоруссии Геннадий Казакевич.

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