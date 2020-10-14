Что нашли ученые у берегов Камчатки: «Аномально теплая осень стала причиной цветения токсичных водорослей»

Фото: Александр Федотов и Виталий Шикора

Специальный корреспондент “Комсомольской правды» Дина Карпицкая передает с берегов Камчатки.

В районе столицы Края - Петропавловске-Камчатском - ситуация с изменением вида, цвета, запаха и химического состава воды нормализовалась. Никаких примесей, никаких погибших водных обитателей на берегах здесь уже не наблюдается. В чем я лично убедилась. Ни на Халатырском пляже, ни в соседней с ним бухте Малая Лагерная, ни где-либо еще, никаких трупов рыб и морских гадов нет. Да и вода нормальная. На дне Авачинской бухты, где еще неделю назад было много погибших животных, сейчас чисто. И некоторые морские обитатели - в основном рыбы - возвращаются на свои привычные места обитания. Хорошо чувствуют себя и сивучи, я лично видела, как они греются на солнышке в районе рыбзавода (там им корма очень много). И морские котики активны. К сожалению, пока нет морских ежей. Совсем нет, что очень беспокоит здесь всех. Но все не быстро восстанавливается в дикой природе.

С самого начала здесь работают учёные и экологические активисты самых разных мастей. Уже одних только проб воды и грунта за последние две недели было взято и отправлено в лаборатории страны от Владивостока до Санкт-Петербурга порядка 1000. Никаких примесей техногенного характера - ни ракетного топлива, не отходов с полигонов захоронения радиоактивных веществ – ничего обнаружено не было. Никаких заявлений по этому поводу не делают и независимые экологические организации.

Из всех изначальных версий учёными (подчеркиваю, что не какого-то одного института, а нескольких ведущих научных центров РФ) осталась одна. Токсичные водоросли, которые вдруг разрослись в неимоверном количестве, послужили виной экологического ЧП.

И вот, когда, казалось бы, стихия отпустила, вдруг пришли сообщения от очевидцев с другой стороны полуострова.

У берегов Охотского моря возникла такая же ситуация. На берег выбросило большое количество погибших донных животных. И теперь среди груды погибших рыб и моллюсков пасутся дикие медведи.

Дирекция Кроноцкого заповедника организовала вертолетную экспедиция к берегам Охотского моря. Фото: Александр Федотов и Виталий Шикора

Тут же дирекцией Кроноцкого заповедника была организована туда вертолетная экспедиция.

Мне удалось поймать ее участников сразу по возвращению в Петропавловск-Камчатский. И вот их первые впечатления.

- Животными не усеян весь берег сплошь и рядом. У меня есть видеокадры - большая часть береговой линии чистая. Местами замечены скопления погибших животных - мидии, моллюски, осьминоги, несколько крабов. По всей видимости, их выбросило со штормом, - рассказывает научный сотрудник лаборатории химической и токсикологической диагностики института токсикологии Александр Федотов.

- А на погибших водных обитателях вы ничего такого необычного не обнаружили - может ожоги химические? Или другие странные изменения? - спросила я ученого.

- Нет. Но надо все исследовать в лаборатории. Уже завтра планирую отправить взятые образцы (и со дна, и с берега) в нашу лабораторию в Санкт-Петербург. Будем изучать.

ПО ВИДУ ВСЕ ТАК, КАК И В АВАЧИНСКОЙ БУХТЕ

В составе экспедиции оказался и местный дайвер, не из научного центра, а просто из дайв-центра «Калипсо» - Виталий Шикора. И вот, что он мне рассказал.

- На дне по виду все так же, как было в Авачинской бухте 4 и 5 октября, когда я погружался. Печально. Мутная, белесая вода. Все это на дне уже разлагается. Много, очень много погибших животных - морские черви, мидии. Есть и рыбы, но меньше. Они все-таки более подвижны и могут отплывать из некомфортных мест. И я заметил живые существа - видел ползущего краба, актиния жива и реагирует на прикосновения. То есть жизнь в тех местах все же есть.

Мертвых животных, по всей видимости, выбросило на берег штормом. Фото: Александр Федотов и Виталий Шикора

НА БЕРЕГАХ ПОДБИРАЮТ ТО, ЧТО ВЫБРОСИЛО, МЕДВЕДИ И ЛЮДИ

- Медведей видели? - продолжаю допрашивать дайвера.

- Да, трех. Они уже прочно заняли эту территорию и питаются тем, что выбросило из моря.

- Какие-то непривычные особенности их поведения замечены? Может они вялые, потеряна координация, что могло бы говорить об отравлении?

- Нет. Мишки вполне активны и явно очень сыты. Больше вам скажу, местные люди признались, что тоже ели эту выброшенную рыбу (некоторая была с икрой - ред.). И вполне нормально они себя чувствуют.

Мишки выглядят бодрыми и сытыми. Фото: Александр Федотов и Виталий Шикора

«ТЕПЛАЯ ПОГОДА И ДЛЯ ВОДОРОСЛЕЙ - ТОЖЕ КАЙФ"

Между тем, учёные уже проводят параллель между произошедшим на берегах Тихого океана и Охотского моря. Вот что сказал “Комсомолке” начальник научной водолазной группы Беломорской станции МГУ, морской биолог, специалист по беспозвоночным животным Александр Семёнов.

- То что происходит сейчас на юге Камчатки, вполне объясняется теми же самыми токсичными водорослями. Курильское течение, которое идёт через Берингов пролив вдоль Камчатки на юг, не может не подхватывать всё, что есть у Авачинского залива и нести с собой. Здесь было массовое цветение этих водорослей и оно ещё не закончилось. На Камчатке очень тепло до сих пор, что в принципе само по себе необычно. Так что среда для их распространения и жизни комфортная. Водорослям теплая погода - тоже кайф, не только людям. Они размножаются и задерживают кислород. Наша задача все это изучить и сделать выводы на будущее.