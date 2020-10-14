Ученые объяснили, почему муж и жена - одна сатана

Дженнифер Анистон и Брэд Питт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людей всегда интересовало по какому принципу притягиваются друг к другу любящие сердца. Дамские журналы - этот бесценный кладезь знаний - в полном соответствии с законами женской логики выдвигают две взаимоисключающие концепции. Одна из них гласит, что сильнее всего тянутся друг к другу противоположности, поскольку таким образом они дополняют друг друга. Лучшей иллюстрацией этого тезиса считается роман секс-символа Голливуда Мэрилин Монро и интеллектуала, драматурга Артура Миллера (они правда развелись после 5 лет совместной жизни и за год до смерти Мэрилин). Другая теория утверждает, что люди сходятся вместе на основе общих увлечений и взглядов. Таким, например, был союз физиков Марии и Пьера Кюри - открывших явление радиоактивности. Или брак композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой.

Ученые, однако, опровергли теорию притяжения противоположностей. Более того, исследование ученых Мичиганского университета 1987 года продемонстрировало неожиданную закономерность: с течением времени у супругов становятся общими не только вкусы, интересы и привычки - даже черты лица принимают схожие очертания! Нет, это вовсе не означает, что если вы носите окладистую бороду, то скоро густая растительность заколосится на подбородке у вашей подруги. Автор мичиганского исследования психолог Роберт Зайонц довольно изящно объяснил этот феномен. Дело в том, что на протяжении десятилетий семейные пары придерживаются одного и того же распорядка дня и режима питания, ведут один и тот же образ жизни, и - что самое главное испытывают примерно одни и те же эмоции. Следовательно, когда они вместе смеются, грустят или сердятся друг на друга, у них в одинаковой степени “прорабатываются” мимические мышцы лица (например линия улыбки). Пройдет десяток лет - и вы будете, как те “двое из ларца, одинаковы с лица”.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проверить выводы Роберта Зайонца решили исследователи из Стэнфордского университета. Их научную работу опубликовал журнал Scientific Reports. Авторы исследования обратили внимания, что многие звездные пары действительно внешне похожи друг на друга. Вглядитесь пристальней в лица Брэда Питта и Дженнифер Энистон, Бенедикта Камбербэтча и Софи Хантер, Кристины Агилеры и Мэтта Ратлера, Мартина Фримена и Аманды Аббингтон, Жизель Бундхен и Тома Брэди. Вы наверняка увидите, что они в какой-то степени действительно “опылились”.

Том Брэди и Жизель Бундхен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У нас было две гипотезы образования механизма этого сходства, - поясняет ведущий автор стэнфордского исследования Пин-Пин Ти-макорн. - Вполне возможно, что Роберт Зайонц был прав и партнеры становятся похожими друг на друга с течением времени в результате повторяющихся взаимодействий и существования в общей среде. Однако нельзя было сбрасывать со счетов, что мужчина и женщина изначально выбирают спутника похожего на себя. Поскольку так работает рынок знакомств: чаще всего вы ищите партнера с аналогичным уровнем привлекательности, это, как правило, человек из вашего окружения, той же социальной среды и этнической группы.

Аманда Аббингтон и Мартин Фримен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа Зайонца образца 1987 года имела один существенный недостаток - он исследовал всего 12 супружеских пар. Это очень мало для далеко идущих выводов, и ученые Стэнфорда решили повторить этот эксперимент на большой выборке. В их работе анализировались фотографии 517 супружеских пар. Фотографии добывались из общедоступных источников: карточки 392 пар взяли из раздела поздравлений с годовщиной свадьбы одной из американских газет. Остальные материалы нашлись в поиске Google и из публичных профилей на сайте компании, занимающейся генеалогическими исследованиями. Сравнивались два типа изображений: снимки, которые были сделаны сразу после свадьбы и спустя десятилетия счастливой (или не очень) семейной жизни - временной разброс составлял от 20 до 69 лет.

Сравнивали снимки двумя способами. Сначала это делали люди: добровольцам из фокус-группы показывали “целевое лицо”, а затем шесть других фотографий, где среди прочих инкогнито фигурировал спутник жизни “целевого лица”. Надо было провести “очную ставку” и выбрать, кто больше похож на цель (мужа или жену). Затем физиономии изучала специальная программа для распознавания лиц Face ++, которая использует в работе алгоритмы искусственного интеллекта. Нейронные сети проводят процедуру опознания на порядок точнее чем люди, которым свойственно ошибаться. Алгоритм программы работает просто, но эффективно: он разбивает лицо на множество точек по линии бровей, уголки глаз, контуры губ, очертания подбородка и т.д. Точки соединяются векторами, полученная геометрическая сетка преобразуются в математическую модель, а в том, что касается вычислений машина не ошибается.

В итоге и волонтеры и искусственный интеллект пришли к одним и тем же выводам: черты лица влюбленных изначально демонстрируют высокую степень сходства. При этом с возрастом это сходство не увеличивается (хотя, говорят, что через 100 лет вас даже мать родная не различит - шутка). Это значит, что найти спутника жизни стало немного проще - уже в момент знакомства “особые приметы” должны быть написаны у него на лице. А вот переделывать под себя своего возлюбленного не стоит. Он все равно не изменится, по крайней мере внешне.