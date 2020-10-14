Губернатор штата Нью-Йорк может стать генпрокурором США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Фото: REUTERS

Стало известно, что в случае победы кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена в президентской гонке пост министра юстиции, который параллельно выполняет функции надзора за соблюдением законности на территории страны, может достаться нынешнему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По свидетельствам американских СМИ, Национальная ассоциация губернаторов Соединенных Штатов уже рассматривает возможный уход Куомо с поста председателя этой организации. По оценкам экспертов, губернатор штата Нью-Йорк имеет все шансы стать новым генпрокурором. Среди вероятных кандидатов на должность также рассматриваются Салли Йетс, которая занимала должность замминистра юстиции при Бараке Обаме, и бывший кандидат на пост губернатора Джорджии Стейси Абрамс.

По словам источников, губернатора Нью-Йорка Эндри Куомо и главного претендента на пост главы Белого дома от демократов Джо Байдена связывают длительные приятельские отношения, которые возникли еще в 1980-х и укрепились во время совместной работы по ликвидации последствий урагана «Сэнди» в 2012 году.

Байден неоднократно положительно высказывался о профессиональных качествах своего 62-летнего однопартийца, проявленных в непростых условиях борьбы с пандемией, а также заявлял, что Куомо можно будет доверить расследование многочисленных злоупотреблений, допущенных администрацией Дональда Трампа.

МНЕНИЕ

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

Почему Трамп нам милей Константина Устиновича Байдена

Потому что по России этот выбор может ударить еще страшнее, чем по самим США (подробности)