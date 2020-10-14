Журналистское расследование вынудило правительство Кипра свернуть программу «золотых паспортов»

В период с 2008 по 2012 год по инвестиционной программе гражданство Кипра получили более 140 человек. Фото: Shutterstock

После выхода на катарском телеканале Al Jazeera фильма о причастности официальных лиц Кипра к злоупотреблениям при реализации программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции правительство республики заявило о прекращении поддержки «золотого гражданства».

В частности, в съемках, сделанных скрытой камерой, фигурируют депутат парламента Кипра Христакис Дзиованис и спикер Димитрис Силлурис. Последний обещал крупному инвестору с криминальным прошлым «всемерную поддержку на любом уровне».

Ранее в октябре стало известно, что власти Кипра запустили процесс лишения гражданства семерых человек, которые получили его по инвестиционной программе, но при этом утаили важные сведения из своего прошлого, либо предоставили ложные данные. Среди них есть и двое россиян.

В период с 2008 по 2012 год по инвестиционной программе гражданство Кипра получили более 140 человек, по оценкам властей Кипра, как минимум четверть из них входит в так называемую группу высокого риска – то есть работали в компаниях, входивших в те или иные санкционные списки, находились под следствием или имели серьезные административные штрафы. В основном это крупные бизнесмены, либо топ-менеджеры банков, среди которых немало россиян.

Полиция Кипра в ближайшее время намерена заняться расследованием в отношении 12 владельцев «золотых паспортов», их имена пока не разглашаются.