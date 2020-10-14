Коронавирус Трампа «убил» индуса

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Гражданин Индии Бусса Кришна впал в депрессию после известия о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом.

Американский лидер выздоровел, а вот Кришна умер от сердечного приступа.

33-летний индус начал обожествлять Дональда Трампа после того, как ему приснился сон с участием президента США. Бусса Кришна счел это видение сигналом с небес и соорудил в доме алтарь, водрузил на него фото Трампа и начал ежедневно воссылать своему божеству молитвы. Кроме этого, Кришна украсил все стены своей комнаты изображениями главы Белого дома и никогда не покидал жилища, не имея с собой фотографии Трампа.

После известия о том, что президент США заразился коронавирусом, Кришна начал размещать в соцсетях эмоциональные посты с пожеланиями здоровья и самому Трампу, и его супруге.

«Он погрузился в депрессию, узнав, что Трамп заразился коронавирусом. Он мало ел», – рассказал двоюродный брат Кришны.

Через несколько дней молодому человеку стало хуже – не помогло даже известие о том, что Трампа выписали из госпиталя.

В итоге Бусса Кришна умер, врачи констатировали сердечный приступ.

«Как бы нам ни было грустно, что он умер, не увидев Трампа, мы надеемся, что, по крайней мере, новости о его смерти достигнут президента США», — понадеялся родственник умершего.