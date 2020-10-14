Версальский дворец стал обходиться французскому бюджету слишком дорого

В Версаль перестали пускать туристов в самый пик коронавирусной пандемии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты, оранжерея, пруд и 90 гектар парка с деревьями: еще в прошлом году миллионы туристов со всего света приезжали в Версаль, чтобы окунуться в атмосферу жизни короля Франции Людовика XIV, которого называли «Королем-Солнцем».

- Сегодня посещаемость Версальского дворца упала более чем на 80%, - рассказала директор музейного комплекса Катрин Пегар. – В феврале 2018 года, когда лил дождь, в очереди, чтобы попасть во дворец стояло почти 10 тысяч человек, а на прошлой неделе, когда было солнечно, мы с трудом насчитали 2 тысячи.

Версаль перестал работать в самый пик коронавирусной пандемии. Он был полностью закрыт для посетителей на 82 дня. За всю историю работы музейного комплекса на столько долгий срок его закрывали лишь в 1939 году, когда в Европе началась Вторая мировая война.

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, Версаль потерял около 45 млн. евро. И даже после его открытия в июне ситуация мало изменилась, потому что посещают дворец в основном местные жители – французы. Туристов из России, Китая, Бразилии и Америки, чьи визиты вносили весомый вклад в бюджет музей, этим летом не было. Также отменены школьные экскурсии.

Правительство Франции старается поддерживать одну из главных достопримечательностей страны и уже выделило более 80 млн. евро на помощь Версалю. Деньги, в первую очередь, направят на зарплаты работников.

В бывшей королевской резиденции трудится около тысячи человек и примерно 20 тыс. сотрудников обслуживают прилегающую территорию. Благодаря господдержке во время карантина никого не уволили и не сократили.

В музее по-прежнему остаются закрытыми магазины с сувенирами, кафе и рестораны.

Версаль до 1661 года был небольшой деревней в пригороде Парижа. Но после строительства здесь королевского дворца эта точка на карте стала местом принятия важных государственных решений. Как музейный комплекс музей Версаль стал работать с 1837 года.