Собянин: Учащиеся 6-11 классов школ Москвы переходят на дистанционку

Мэр Москвы рассказал о том, как школьники вернутся к учебе после каникул. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о частичном возобновлении работы школ.

- Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера дала свой эффект. За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет. И в целом по городу, и среди детей – тоже, - отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Конкретно

Решения, которые принял Сергей Собянин:

1. С 19 октября (с понедельника) ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Почему так? Старшеклассники больше подвержены заболеть COVID-19.

2. С 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (в ведении Правительства Москвы).

3. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Для старшеклассников бесплатный проезд будет заблокирован.

4. Власти города рекомендует негосударственным образовательным организациям также отменить занятия для детей, чтобы ограничить контакты.

5. Через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство. Как это? В школы для проведения уроков пригласят студентов и выпускников педагогических вузов. А опытные учителя будут контролировать процесс дистанционно. Зачем это нужно? Чтобы уберечь педагогов от заболеваемости коронавирусом.

6. Педагоги до 60 лет, имеющие хронические заболевания, получат приоритетный доступ к вакцине, когда она будет поступать в больницы в промышленными партиями.

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