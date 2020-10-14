Собянин: Учащиеся 6-11 классов школ Москвы переходят на дистанционку

Мэр Москвы рассказал о том, как школьники вернутся к учебе после каникул.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о частичном возобновлении работы школ.
- Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера дала свой эффект. За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет. И в целом по городу, и среди детей – тоже, - отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Конкретно
Решения, которые принял Сергей Собянин:
1. С 19 октября (с понедельника) ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Почему так? Старшеклассники больше подвержены заболеть COVID-19.
2. С 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (в ведении Правительства Москвы).
3. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Для старшеклассников бесплатный проезд будет заблокирован.
4. Власти города рекомендует негосударственным образовательным организациям также отменить занятия для детей, чтобы ограничить контакты.
5. Через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство. Как это? В школы для проведения уроков пригласят студентов и выпускников педагогических вузов. А опытные учителя будут контролировать процесс дистанционно. Зачем это нужно? Чтобы уберечь педагогов от заболеваемости коронавирусом.
6. Педагоги до 60 лет, имеющие хронические заболевания, получат приоритетный доступ к вакцине, когда она будет поступать в больницы в промышленными партиями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министерство просвещения: Не будем переводить все школы на удаленку из-за коронавируса
Обозреватель kp.ru Александр Милкус обсудил с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком в эфире Радио "Комсомольская правда" сложившуюся в сфере образования ситуацию (подробности)