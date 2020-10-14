Байдену прочат победу в президентской гонке с вероятностью в 91%

По мнению еженедельника «The Economist», в ходе голосования Байден получит поддержку 347 выборщиков, а Трамп – 191. Фото: REUTERS

Согласно прогнозу, составленному англоязычным еженедельником The Economist, Джо Байден имеет 91% шансов собрать большинство голосов выборщиков на предстоящих президентских выборах. На долю действующего президента США Дональда Трампа, соответственно, остается лишь 9%, но списывать его со счетов пока рано, считают эксперты издания.

Решать судьбу президентской гонки в Соединенных Штатах будут 538 выборщиков. Для безоговорочной победы одного из кандидатов необходимо 270 голосов.

В 2020 году шанс на то, что ни один из претендентов не наберет нужного количества, очень мал и составляет не более 1%.

По мнению «Экономиста», в ходе голосования Байден получит поддержку 347 выборщиков, а Трамп – 191. Вместе с тем, эта модель распределения голосов предполагает, что в пользу кандидата от Демократической партии выскажутся от 226 до 422 выборщиков, а республиканец Трамп может получить от 116 до 312 голосов, что также может привести к его победе.

Стоит отметить, что, несмотря на столь неутешительный для президента прогноз, его реальные шансы не так уж малы. Примером тому служат прошлые выборы в США. Тогда, согласно заключениям аналитиков, оппонент Трампа Хиллари Клинтон имела 98-99% на победу, но все знают, чем закончилось голосование в 2016 году.

Ранее сообщалось, что основной поддержкой Трампа является так называемое молчаливое большинство, то есть те граждане США, которые уже сделали свой выбор в пользу республиканца, однако предпочитают держать свое решение в тайне.