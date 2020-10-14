Кандидата на пост члена Верховного суда США расспросили о личной жизни

Эми Кони Барретт - кандидат на пост члена Верховного суда США Фото: REUTERS

В юридическом комитете Сената США идут слушания о назначении Эми Кони Барретт на пост члена Верховного суда.

По традиции кандидата на высокопоставленную должность спрашивают об отношении к оружию, религии, системе образования и здравоохранения. Интересуются также и некоторыми подробностями личной жизни.

Сенатор-демократ Мази Хироно спросила Кони Барретт в лоб: «Будучи совершеннолетней, не пытались ли вы соблазнять кого-либо против его воли?».

Затем последовал еще один вопрос: «Обращались ли вы когда-нибудь с просьбами о сексуальных услугах или совершали какие-либо физические или словесные домогательства или нападения сексуального характера?»

Баретт ответила на эти вопросы отрицательно.

Подобные расспросы, в общем-то, не случайны. Их стали задавать после инцидента, который произошел в 2018 году с судьей Бреттом Кавано, которого также назначали членом Верховного суда.

Но перед назначением профессор психологии Кристин Форд обвинила Кавано в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Она заявила, что это произошло, когда Кавано было 17 лет, а ей – 15. Сразу после этого еще две женщины сообщили о домогательствах со стороны Кавано который все отрицал. ФБР начало дополнительную проверку. Но доказательств, по сути, никаких не было.

Сенат, рассматривавший кандидатуру Кавано на пост Верховного судьи, провел голосование. И в результате его все-таки назначили на высокопоставленный пост.

Но с тех пор сенаторы юридического комитета США считают своим долгом интересоваться и такими вот моментами биографии кандидатов на государственные посты.