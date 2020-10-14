Следственный комитет начал проверку из-за телесных повреждений на трупе редактора знаменитых "Весёлых картинок"

Писатель, литературный сотрудник журнала "Веселые картинки" Феликс Шапиро. Фото: Youtube/redakzia

Тело 89-летнего литературного редактора журнала "Весёлые картинки" нашли в его квартире на улице Аргуновской в Останкинском районе столицы еще 27 июля. При осмотре трупа Феликса Шапиро полицейские зафиксировали видимые телесные повреждения.

В связи с этим у правоохранителей возникли сомнения, связанные с обстоятельствами смерти бывшего редактора. Но разобраться сразу в том, что же произошло в квартире на Аргуновской улице не удалось. Недавно по факту обнаружения тела редактора началась новая проверка.

— В Дежурную Часть ОМВД России по Бутырскому району города Москвы поступил материал для организации проведения проверки по факту сообщения об обнаружении трупа 89-летнего мужчины с визуально видимыми телесными повреждениями, — сообщил источник kp.ru.

Феликс Шапиро известен как редактор уникального детского юмористического журнала «Веселые картинки». Они же были единственным бесцензурным журналом. Трудиться в редакции Феликс Бенниаминович начал в 1956 году и посвятил ему 37 лет своей жизни, постепенно дорос до должности литературного редактора. Первые тиражи журнала насчитывали 300 тысяч экземпляров, но популярность его росла, и вскоре достигла миллиона, а потом и трёх миллионов.

Обложка детского журнала "Веселые картинки" из середины 80-х.

Но это был не предел и по стране стали расходиться почти 6 миллионов копий журнала, а к началу 1990 был установлен рекорд - почти 10 миллионов экземпляров. В 1993 году «Веселые картинки» приватизировали, Феликс Шапиро с таким решением был не согласен и его уволили из редакции. В 63 года мужчина мог бы отправиться на пенсию, но слишком любил свою работу и вместе с бывшими коллегами по «Веселым картинкам» стали издавать журнал "Плюс Я".

Новое издание еле держалось на плаву, но кое-как редакция справлялась. В "Плюс Я" Феликс Шапиро работал до 1998 года, а в 2002 редактор взялся за другой журнал - "Розовый слон". Но регулярными изданиями его деятельность не ограничивалась, из под пера Феликса Бенниаминовича так же вышло несколько детских книг.