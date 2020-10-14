Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов впервые пройдет онлайн

Соревнования учат ребят формировать характер, определять жизненные цели и настойчиво их добиваться Фото предоставлено фондом «Спешите делать добро!»

21 октября в Москве пройдет Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте от 13-ти до 16-ти лет со всей страны. Сбор заявок на участие открыт с октября 2020 года, участие для всех команд - бесплатно.

Турнир еще в 2005 году придумал легендарный спортсмен, 5-кратный чемпион СССР по самбо, профессор Евгений Леонидович Глориозов. А с 2015 года турнир в качестве соорганизатора поддерживает фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в рамках своей благотворительной программы «Будь в форме».

В этом году соревнования впервые проводятся с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организатором Турнира также выступают Федерация самбо Москвы и Федерация самбо Московской области.

- Мы уверены, что благодаря поддержке Фонда Президентских грантов этот Турнир обретет еще больший масштаб, а его участники получат яркие позитивные впечатления и путевку в большой спорт! - отметила президент фонда «Спешите делать добро!», телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Сбор заявок на участие открыт с октября 2020 года Фото предоставлено фондом «Спешите делать добро!»

В этом году в проведение турнира внесли вынужденные корректировки. Он впервые пройдет в режиме онлайн. Но ребята, увлекающиеся спортом, все равно получат возможность пообщаться со сверстниками из других городов и регионов, продемонстрировать свое мастерство, получить рекомендации заслуженных тренеров и спортсменов.

Особенно важен для участников личный пример профессора Евгения Глориозова, который принимает личное участие в подготовке и проведении турнира. Он сам потерял родителей во время войны и воспитывался в детском доме. В 9 классе он начал заниматься самбо и благодаря настойчивости, упорству, трудолюбию смог стать 5-кратным чемпионом СССР. А после - еще и успешным тренером, воспитав 16 мастеров спорта по самбо.

- Для детей, лишенных родительского тепла и заботы, спорт и тренеры становятся наставниками, которые помогают сформировать характер, определять жизненные цели и настойчиво их добиваться. И самое главное - благодаря спорту дети укрепляют свое здоровье, что особенно важно для их дальнейших успехов и развития, - отмечают организаторы соревнований.

Многие участники турниров прошлых лет не бросили свое увлечение спортом и сейчас являются членами юниорских команд страны, участвуют в международных соревнованиях.