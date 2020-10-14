Московских старшеклассников переведут на дистанционку, а возрастных учителей - на удаленку

Школьники с 6 по 11 класс перейдут на удаленку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вернуться в школы после двухнедельных каникул смогут далеко не все ученики. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина заниматься в классах очно смогут только младшеклассники, а точнее, ученики с 1 по 5 класс:

- Транспортные карты для них будут разблокированы, они смогут вернуться в школы. Для более старших учеников, с 6 по 11 класс, бесплатный проезд в общественном транспорте по-прежнему будет приостановлен, - сообщил мэр.

Негосударственным школам также порекомендовали перейти на удаленный формат, а кружки и секции приостанавливают работу до 1 ноября. Детские сады продолжат работать в прежнем режиме. А для того, чтобы снизить риски педагогов заразиться коронавирусом, власти Москвы рассматривают новый сценарий, при котором все учителя старше 65 лет или имеющие хронические заболевания будут работать из дома, дистанционно.

- После каникул они смогут быть тьюторами для молодых учителей — выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут приглашены в московские школы для проведения очных занятий у детей, - предполагают в Департаменте образования столицы.

Впрочем, точное решение по этому вопросу еще не принято. Однако, педагогические вузы столицы заявили о своей готовности направить своих студентов на внеплановую практику:

- Почти три тысячи наших студентов смогут выйти на замену преподавателям, которым по тем или иным причинам сейчас школу посещать нельзя, - рассказал Дмитрий Агранат, проректор Московского городского педагогического университета по учебной работе. – Учителя будут вести свои предметы онлайн, а студенты помогут им в тех задачах, которые сложно провести дистанционно – например, в экспериментальной и проектной работе с детьми. Это пойдет студентам в счет предстоящей педагогической практики.