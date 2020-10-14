"Чистые игры" по обе стороны Океана: эко-соревнования объединили города России и США

Участники Межконтинентального Кубка Чистых игр в Выборге Фото: проект "Чистые Игры"

Спортивный дух соревнований и забота об окружающей среде - вот что объединяет участников Межконтинентального Кубка Чистых игр, несмотря на страны, границы и континенты. Так, в октябре экологический квест, придуманный в Санкт-Петербурге, сплотил жителей двух десятков российских и американских городов.

Соревнования провели международный эко-волонтерский проект Чистые Игры и организация World Aral Region Charity (Гленмонт, Нью-Йорк).

Турнир прошел в 11 городах России, среди которых - Белгород, Выборг, Гатчина, Калининград, Краснодар, Сочи, Москва, Орел, Липецк, Лодейное Поле, Малое Карлино. А также в городах США: Эпплтон (Висконсин), Кливленд (Огайо), Ки-Бискейн (Флорида), Майами (Флорида), Нью-Йорк, Феникс (Аризона), Питтсбург (Пенсильвания), Сан-Франциско (Калифорния), Вентура (Калифорния).

Команда из Майами Фото: проект "Чистые Игры"

- 6 лет назад мы придумали проект “Чистые Игры”, начали проводить соревнования и стали спрашивать другие города в России, как они это делают. Мы подготовили методику, в которой все подробно описали. Со временем разработали мобильное приложение, сайт для проведения соревнований. Люди из других городов стали интересоваться, и проект стал расходиться - по России это более 300 городов, а также 18 других стран, в которых также проходят Чистые Игры. Сегодня впервые мы проводим игры с такой разницей во времени между точками: в России солнце уже садится, в США только встает, - рассказал Дмитрий Иоффе, председатель организации Чистые Игры.

- Мы хотели дать старт новым проектам организаций и выстраивать сотрудничество между США и другими регионами. Так, нашим первым партнерством в рамках этой концепции стали Чистые Игры. Я встретил Дмитрия Иоффе в 2018 году на Международном форуме добровольцев в Москве, мы вели переговоры целых 2 года, и наконец у нас появился шанс! Нам очень интересно начать работу с такой престижной и успешной организацией и учиться новому, - отметил Роберт Уиллард, президент World Aral Region Charity.

Деревня Малое Карлино в Ленинградской области Фото: проект "Чистые Игры"

Напомним, что "Чистые Игры" - это не просто уборка природных территорий от мусора, но настоящий эко-квест, с картами и загадками. С помощью мобильного приложения организаторы отметили на картах городов участки, которые нужно убрать от мусора. Важно, что весь собранный на соревнованиях мусор сортируют и отправляют на вторичную переработку.

Например, в Сочи участники столкнулись с огромным количеством мусора, брошенного отдыхающими:

- У нас пришло 8 команд, около 30 участников. На нашей точке собрали огромное количество покрышек. Мы убираем берег реки, куда люди очень любят приезжать на пикники. И поэтому основной мусор здесь - это стеклянные бутылки, пластиковая тара и вот почему-то очень много колес, - рассказала организатор соревнования в Сочи Екатерина Беседина.

А участник из Денвера Брэта Андерсона особенно оценил, что проект помогает жителям двух стран лучше понять и услышать друг друга:

- Я готов участвовать в любом проекте, который помог бы улучшить наши отношения с Россией, - признался парень.

Участники из Денвера Фото: проект "Чистые Игры"

За собранные отходы игроки получают очки. А по очкам составляется онлайн-рейтинг, доступный в приложении и на сайте «Чистых Игр». Награждение победителя Кубка Чистых Игр пройдет онлайн 20 октября в 18:00 по московскому времени на странице Чистых Игр в Facebook.

Для проведения этого турнира «Чистые игры» и организация «World Aral Region Charity» стали партнерами Российско-американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями» Фонда Евразии.

- Фонд Евразия существует уже более 30 лет. И на протяжении нескольких последних лет мы получаем все больше заявок, которые направлены на решение проблем в экологической сфере. И в этом плане тренд достаточно очевиден, мы видим важность этих проблем. Поэтому когда мы получили заявку от Чистых Игр, конечно же, очень заинтересовались, потому что сам по себе проект предлагает очень инновационную идею и методологию, - подчеркнула Светлана Таунсенд, ассистент Российско-американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями» фонда Евразия.