«Норникель» готов профинансировать 50% от стоимости программы реновации Норильска

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Комитеты Совета Федерации по региональной и экономической политике прибыли в Красноярский край по поручению председателя Верхней палаты Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.

Накануне группа во главе с вице-спикерами Николаем Журавлевым и Галиной Кареловой посетила Норильск, чтобы осмотреть место разлива топлива на городской ТЭЦ-3, а также комплексно изучить вопросы различных сфер жизни норильчан.

На заседании сенаторы обсудили необходимость решать насущные проблемы Норильского промышленного района, в частности – признали необходимость программы реновации.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев отметил: «Решение проблем города Норильска невозможно без участия региональных властей, местных властей, федеральных властей и, безусловно, комбината, как градообразующего предприятия». «Мы максимально заинтересованы и уверены, что амбиции руководства «Норильского никеля» большие и позитивные, в том числе – будут направлены на развитие социальной сферы города», – добавила Галина Карелова.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, Норильск – уникальный город, который требует уникальных организационных и законодательных решений по части экологических вопросов. «И, конечно, он требует улучшения и самой инфраструктуры, жилищного фонда для наших земляков, для норильчан, которые заслуживают к себе особого, бережного внимания», – пояснил глава региона.

Программу реновации необходимо развивать и совместными усилиями – при активной поддержке властей города, края и при участии государства – реализовать в ближайшие годы, к такому мнению пришли члены Совфеда. Стоимость реализации программы – 85 млрд рублей, «Норникель» готов взять на себя половину от этой суммы. Ещё 10% покроет Красноярский край, оставшиеся 40% – Российская Федерация.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Председатель Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов подчеркнул, что такой вклад в городскую реновацию уникален: «Я не знаю других территорий и другие частные компании, которые сегодня могли бы показать такой пример». Компания «Норникель» является крупнейшим налогоплательщиком среди горнодобывающих и металлургических компаний России, а также самым крупным налогоплательщиком Красноярского края – в 2019 году треть бюджета региона была сформирована на территории Норильска.

Сенаторы также отметили усилия компании по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. «Норникель» уже ввёл и разрабатывает новые программы по снижению нагрузки на экосферу региона.

«Хотелось бы донести, что до 2020 года операционные затраты по норильскому «дивизиону» составили 45 млрд рублей. Начиная с 2021 года затраты, заложенные в бюджет компании, составили 58 млрд рублей, что на 28% больше. Мы сделали это в рамках разработанных программ по всем предприятиям, расположенным в Норильском промышленном районе, чтобы повысить надежность фондов, сетей и всего оборудования», – рассказал директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

По итогам поездки в Красноярский край делегация Совфеда подготовит доклад и постановление, в котором отразятся все предложения, прозвучавшие на совещании. По словам вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева, в ближайшее будущем необходимо составить чёткие дорожные карты по решению поднятых вопросов, распределить зоны ответственности и приступить к реализации планов.