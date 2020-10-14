Молодежная сборная России по футболу впервые за 8 лет пробилась на чемпионат Европы

Президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов Фото: Евгения ГУСЕВА

- Поздравляем вас, Виктор Николаевич. Как вам вчерашний матч?

- Переживал я, честно говоря. На такие игры, когда соперник откровенно слаб, очень трудно настроить игроков. Поэтому я вчера отправил Михаилу Михайловичу Галактионову, с которым мы знакомы и дружны много лет, даже небольшую эсэмэску. Хотя, конечно, предупреждать его не нужно было, но, тем не менее, я отправил ему сообщение с пожеланиями удачи. Потому что в таких играх, если сразу не получается забить быстрый гол… Ну, мы знаем такие примеры, когда сражались и с Кипром, и с другими «карликами». Вот и здесь первый гол забили уже к концу первого тайма.

- А ведь за два тура до конца отборочного турнира была интрига. Вроде мы шли на втором месте и могли даже не попасть на Евро.

- Да, но поляки, которые нас в сентябре обыграли (1:0) и шли на первом месте в группе, вдруг уступили сборной Сербии (0:1). Видимо, они посчитали дело сделанным. Хотя это было странно, потому что я вообще не видел разницу в классе между сербской и польской школой. А то, что проиграли поляки последнюю игру, это уже понятно - мотивации никакой не было.

- А сколько лет наша молодежка не была в Европе?

- Получается, что мы второй раз попали за последние годы. Я был свидетелем, кстати говоря, последнего чемпионата Европы-2013, финал которого проходил в Израиле. Я присутствовал на этих матчах, было очень грустно, мы заметно уступали в классе, хотя в той команде был Алан Дзагоев и еще несколько хороших футболистов. Но сравнивать ту сборную и эту вообще невозможно. Потому что по именам, по опыту выступлений, по обивке (уже, можно сказать, они обились в этих играх чемпионата РПЛ) это, наверное, самая сильная сборная в этом возрасте. Эта команда доставила нам, устроителям премии «Первая пятерка», где мы определяем лучшего молодого футболиста, приятную головную боль. Иногда у нас заканчивались сезоны, и мы даже не знали, кого выдвигать на эту достаточно престижную премию. Потому что пять кандидатов просто не набиралось. Я помню, однажды у нас победил игрок, который заработал себе имя не играми в основном составе клуба РПЛ, а выступая за молодежную сборную и за дублирующий состав. Это был Костя Базелюк. А в этом году просто глаза разбегаются, я открываю список и даже не знаю, какая конкуренция будет, и кто выиграет звание лучшего молодого игрока 2020 года.

Матвей Сафонов раньше выступал, он уже получил звание лучшего молодого игрока. А вот среди остальных развернется борьба. Хорошо хоть, что у нас есть в этой сборной и ребята 2000 года рождения, и они смогут поучаствовать в нашем конкурсе в следующем сезоне.

- Действительно, в этой команде все футболисты играют в клубах Премьер-лиги! В матче с Латвией четверо представляли ЦСКА, трое были из «Динамо», по два игрока из «Спартака» и «Краснодара». Как это получилось?

- Хорошо, что ввели этот лимит на легионеров, потому что он дал возможность развивать свои способности нашим ребятам. Если бы на их месте играли иностранцы, причем не всегда высокого класса, то им было бы просто не пролезть в основные составы своих команд. А если ты не играешь год-два в возрасте 18-19 лет на уровне взрослого футбол, ты теряешь даже то, что ты имел.

- Я тут пробежался по составу. Тут только один москвич был в старте – Федор Чалов. А почти все остальные ребята, можно сказать, из российской глубинки. Тюмень (Павел Маслов), Приморье (Роман Евгеньев), Томск (Даниил Глебов), Рязань (Константин Кучаев), Кемерово (Вячеслав Грулев)…

- Мне это только душу греет. Потому что Детская лига в 1994 году создавалась, кстати говоря, в первую очередь благодаря «Комсомольской правде», и самая главная задача была – развитие именно детского футбола в регионах. Потому что я считал, считаю и буду считать, что именно там находятся самые большие талантливые алмазы. Да, зачастую огранку им дают московские школы, что в принципе не удивительно и понятно, почему талантливые ребята оказались в московских клубах. То есть существует такая цепочка, разрывать ее нет смысла и умалять достоинство московских тренеров нельзя, потому что они высокой квалификации. Но нужно все-таки гораздо больше внимания уделять наставникам юных футболистов в глубинке, в том числе по присвоению званий заслуженных тренеров России. И, наверное, увеличивать зарплаты, точечно тем тренерам, которые подготовили этих игроков. Я думаю, это в состоянии делать Российский футбольный союз. Я думаю, что он сделает, тем более что запущен такой замечательный проект «Ищем таланты». Но вот таланты не только игроков, но и таланты тренеров, их нужно выделять, нужно поддерживать. Они творцы в первую очередь появления таких способных ребят.

- Из этой сборной сколько человек играло в турнирах Детской футбольной лиги?

- Я думаю, что практически все.

- Получается, что ноги у российского футбола растут из Сибири…

- Да. И из других регионов. Если по корням, то это истинная российская сборная, получается.

Состав сборной России по футболу (до 21 года)

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).