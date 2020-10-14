TikTok запускает конкурс для начинающих исполнителей

Ведущая платформа для коротких видеороликов TikTok продолжает помогать пользователям раскрывать свои творческие способности, и совместно с Universal Music Group запускает на платформе конкурс для тех, кто мечтает построить музыкальную карьеру и, возможно, стать новой звездой. В рамках проекта TikTok Суперстар с 14 октября по 16 декабря Universal Music Group, певица Лена Темникова и блогер Катя Адушкина будут отбирать самых талантливых исполнителей. Победитель получит возможность записать релиз и видеоклип с Universal Music Group, а также записать дуэт с Леной Темниковой в TikTok.

Начинающие исполнители уже смогли оценить TikTok как площадку для продвижения собственного творчества среди широкой аудитории. TikTok помогает музыкантам достичь значительного успеха и вне платформы: композиции, ставшие хитами в TikTok, занимают верхние позиции в чартах музыкальных стриминговых сервисов. С запуском нового конкурса TikTok Суперстар еще больше перспективных артистов смогут громко заявить о себе и получить поддержку для развития своего творческого потенциала.

Чтобы принять участие в конкурсе, музыкантам нужно снять креативный короткий видеоролик с хэштегом #TikTokСуперстар, в котором нужно максимально раскрыть свои музыкальные способности. Принять участие может любой артист, который не имеет продюсерского контракта с музыкальным лейблом, имеет не менее трех собственных композиций и не более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях. Аккаунт участника в TikTok должен содержать не менее 5 видеороликов, размещенных с интервалом не менее чем в два дня.

Конкурс пройдет в два этапа: в рамках первого этапа участники смогут подавать свои заявки в формате коротких видеороликов с 14 октября по 4 ноября с хэштегом #СуперстарОктябрь. Второй этап начнется 25 ноября и продлится до 16 декабря - участники смогут заявить о себе, выложив ролики с хэштегом #СуперстарНоябрь. На каждом этапе жюри, состоящее из генерального директора российского офиса Universal Music Group Дмитрия Коннова, певицы Лены Темниковой и креатора Кати Адушкиной, будет выбирать одного победителя среди 15 самых популярных видеороликов. Итоги каждого этапа будут подведены через неделю после окончания приема работ.

После двух отборочных этапов состоится суперфинал конкурса, в котором будут соревноваться финалисты. Победитель, выбранный жюри из двух финалистов, будет официально объявлен в TikTok 25 декабря. Он получит возможность записать музыкальный релиз и клип совместно с Universal Music Group, а также спеть с Леной Темниковой дуэтом в TikTok и получить от неё видео-отзыв. Победитель также станет участником Программы развития талантов TikTok и получит возможность запустить собственный челлендж на платформе.

Юлия Крупцова, руководитель музыкального направления TikTok в России:

“Музыка в TikTok играет огромную роль - она помогает творить огромному сообществу платформы. TikTok дает возможность молодым артистам делиться своим творчеством с широкой аудиторией, и на платформе пользователи постоянно открывают для себя новую музыку и новые имена. Мы решили помочь начинающим артистам и объединились с лейблом Universal Music, чтобы запустить музыкальный конкурс TikTok Суперстар. Все участники получат шанс громко заявить о себе огромной аудитории, а самый талантливый исполнитель запишет собственную песню в рамках сотрудничества с Universal Music”.

Дмитрий Коннов, генеральный директор Universal Music Russia:

“Поиск и развитие новых талантов - важнейшее направление работы нашей компании на российском рынке, и без TikTok представить такую деятельность успешной просто невозможно. Поэтому мы очень рады нашему сотрудничеству и уверены, что сможем найти не одно новое талантливое имя”.

Лена Темникова, певица:

“TikTok - новая и важная площадка для продвижения музыки. Тут виральной становится музыка зачастую даже совсем начинающих артистов. И новый конкурс - это прекрасная возможность для молодых музыкантов показать своё творчество миллионам. Я сама использую TikTok и рада состоять в жюри конкурса”.

О TikTok

TikTok – это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия - вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио. www.tiktok.com

О Universal Music Group

Universal Music Group – крупнейшая в мире музыкальная компания. Поиск новых имен, запись синглов и альбомов, монетизация контента всеми способами цифровой и физической дистрибуции, сотрудничество с брендами и рекламными агентствами, концерты и артистический менеджмент – вот только главные направления нашей деятельности. www.universalmusic.ru