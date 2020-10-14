Ватикан критикуют за сотрудничество с Китаем

Папа римский Франциск благословляет группу китайских католиков в Ватикане, осень 2018 г. Фото: EAST NEWS

В начале осени дипломаты Ватикана встретились с китайскими властями для обсуждения возобновления секретного соглашения, датируемого 2018 годом. Документ касается системы назначения католических епископов в Китае.

Правозащитники, для которых Китай является одним из самых опасных для христиан мест на планете, всячески препятствуют этому решению.

- В последние годы китайское правительство всячески преследует церковь, отправляет в тюрьму неподчиняющихся священников, снимает кресты с храмов, - рассказывает директор международной организации, контролирующей международное преследование религиозных преследований Дэвид Карри.

При Мао Цзэдуне, в начале 1950-х годов Китай разорвал дипломатические отношения с Ватиканом, разрушил церкви, депортировал миссионеров и создал свою католическую общину. Без одобрения Святого престола в КНР назначались епископы. Ватикан стремился вернуть себе контроль над этим процессом.

Соглашение, подписанное в 2018 году, было направлено на устранение разногласий между католиками, половина из которых посещало религиозные службы в рамках «Китайской патриотической католической ассоциации». Другая половина оставалась верной Святому престолу и традиционному католицизму, посещая подпольные службы, за что в Китае могут дать большой тюремный срок.

- Нынешняя сделка дает Ватикану официальное присутствие в Поднебесной через зарегистрированные приходы, что исключает необходимость подпольной деятельности католической церкви в Китае, - считает Дэвид Карри. - Но официальное присутствие церкви осуществляется на условиях Китая, что позволяет китайским властям назначать сторонников коммунистов епископами и тайно наблюдать за прихожанами.