Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 14 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

На одной из улиц Степанакерта. Фото: REUTERS

Несмотря на перемирие между Арменией и Азербайджаном, между ними продолжаются взаимные обмены ударами. Рассказываем, что происходит в Нагорном Карабахе 14 октября 2020 года и представляем свежие новости.

"ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ" БАКУ

"Днем 14 октября на направлении Физулинского района фронта наши подразделениями был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, - сообщает новые данные Минобороны Азербайджана.

Баку также заявило, что его военные нанесли удар по территории Армении и уничтожили ракетные комплексы.

"Минувшей ночью армянские военные разместили у границы с Кельбаджарским районом несколько оперативно-тактических комплексов баллистических ракет, которые были нацелены на мирных жителей и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других азербайджанских городах.

Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы предотвратить ракетный удар, так как ракетные комплексы находились в состоянии готовности к применению, - пояснили в Минобороны Азербайджана.

В Баку подчеркнули, что в "целях обеспечения безопасности своего гражданского населения Азербайджан оставляет за собой право нейтрализовать законные военные объекты".

При этом Азербайджанские военные отрицают уничтожение их штурмовика Су-25.

"Боевая авиация ВВС Азербайджана не используется, ни один штурмовик Су-25 не взлетел", - заявили в Баку.

Житель Степанкерта Фото: REUTERS

ЕРЕВАН ПЕРЕНАЦЕЛИЛ РАКЕТЫ

"14 октября вооруженные силы Азербайджана атаковали военную технику, выполняющую воинскую службу на территории Республики Армения, Карвачар, исходя лишь из предположений, что эта техника была готова к удару по мирным поселениям Азербайджана. Отметим, что данная претензия Минобороны Азербайджана не может иметь никакого оправдания. Фактически военное руководство этой страны позволяет себе нацелиться на военную технику, расположенную на территории Республики Армения, и выполнять нормальную воинскую обязанность на основе только предположений", - прокомментировала обстрелы официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Представитель Минобороны Армении также подтвердила, что ее военнослужащими не было запущено ни одной ракеты или снаряда. А также предупредила, что армия Армении "оставляет за собой право на объект нападения на любой военный объект или военное движение на территории Азербайджана по той же логике, которую использует Баку".

"Противник продолжает нарушать гуманитарное прекращение огня, вновь нападая на мирные поселения и деревни. В частности, в городе Мартакерт враг сегодня также использовал военную авиацию. Отряды обороны отвечают, чтобы заставить замолчать врага", - сообщают сводки из Нагорного Карабаха.

В районе города Тертер Фото: REUTERS

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛЕ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередные переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым.

"В ходе переговоров Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября сего года", - сообщает российское военное ведомство.

"Восемь мирных жителей ранены в результате обстрела с армянской стороны Тертерского района, прилегающего к Нагорному Карабаху" - сообщил в среду помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. - Среди раненых - съемочная группа Азербайджанского государственного телеканала (АзТВ) .