Где экспансия США - там хаос: Сергей Лавров в эфире «Комсомольской правды» ответил на главные вопросы о внешней политике

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Фото: Кадр видео

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел полуторачасовой разговор с главными редакторами ведущих российских СМИ.

Беседа прошла в формате интервью. Вопросы главе внешнеполитического ведомства задавали генеральный директор и главный редактор Издательского Дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, главный редактор телеканала Russia Today и информагентства «Спутник» Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Интервью транслировалось в прямом эфире радиостанций «Комсомольская правда», «Говорит Москва» и «Спутник», его запись также доступна на сайтах СМИ (включая сайт KP.RU и сайт радио «Комсомольская правда») и на их страницах в социальных сетях.

Главное из сказанного Лавровым:

Нам пора перестать, и мы уже перестаём, судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляет коллективный Запад или отдельные западные страны. У нас есть, кому судить действия Российской Федерации как государства. У нас есть Конституция, у нас есть соответствующие органы власти, у нас есть российский народ, который принимает решения о том, кому он доверяет руководить этой страной.

Политика должна исходить из реальности. И политика должна избегать материализации принципа о том, что война - это продолжение политики. Это мое глубокое убеждение. Хотя, конечно, наверняка бывают ситуации, когда, если против тебя осуществляется агрессия, то пушки должны перестать молчать.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция. Заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить.

БЕЛОРУССИЯ

Если мы все заинтересованы в том, чтобы белорусский народ был един и процветал, мы, конечно, должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей бы то ни было стороны, должны пресечь попытки насильственных протестов.

МОЛДОВА

Американцы пытаются подмять всё под себя и создать из Молдавии очередной нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась между Санду и Додоном, никогда не состоялась на практике, и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу.

КАЗАХСТАН

Я не вижу такой угрозы раскола Казахстана по этническому принципу. Мне кажется, что власти Казахстана прекрасно понимают необходимость укрепления межэтнического согласия, межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны.

ЕВРОСОЮЗ

Министр иностранных дел Германии говорит, что наши разночтения с Россией не означают, что мы не хотим иметь хорошие или хотя бы разумные отношения с Российской Федерацией… Ну, хорошими они едва ли будут в обозримой перспективе, хотя не по нашей вине. И мы всегда готовы их возобновлять, нормализовывать, оздоровлять на равноправной и взаимоуважительной основе… И я очень надеюсь, что разум там возобладает. Пока мы этого не видим… Пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией.

США

Соединенные Штаты уже не могут решать ни один вопрос международной повестки дня в одиночку… Где бы ни была экспансия США за последние пару десятилетий, там нигде ни демократии не установилось, хотя это была главная цель. Везде хаос.

Мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа. Это наша принципиальная позиция.

ТУРЦИЯ

Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это партнер, очень тесный партнер, на многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер. И действительно, мы работаем в Сирии, мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать. А главное, что это абсолютно законно.

ИЗРАИЛЬ И ПАЛЕСТИНА

Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями, с другими странами региона улучшались. Но мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, которые закреплены в той же самой резолюции Генеральной Ассамблеи, которая провозгласила и создание еврейского государства. Еврейское государство живет и здравствует, наши близкие друзья и партнеры, а палестинского пока нет.

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