Соавторами предвыборной программы «Единой России» станут главы и жители регионов

В сентябре 2021 года в России пройдет новая парламентская кампания. Успех «Единой России» во многом будет зависеть от новой программы партии. Об этом заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании комиссии, где обсуждались приоритеты программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

«В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ СВОИ ТОЧКИ РОСТА»

«Это будет народная программа, основанная на тех проблемах и вопросах, которые волнуют людей. Она пишется не в закрытых московских кабинетах, не где-то на стороне в экспертных центрах, а в ходе непосредственного общения с людьми на местах», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании программной комиссии.

На важность «регионального» блока программы, укрепления финансового потенциала и стимулирования социально-экономического развития территорий обратил внимание губернатор Челябинской области, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер, вошедший в состав комиссии. Он подчеркнул, что «Единая Россия» всегда выступала защитником интересов регионов.

«Регионы — это важная часть достижения национальных целей развития, определенных указом президента, и у регионов должны быть все возможности для этого, - отметил Алексей Текслер. - Поэтому важно защитить региональные бюджеты. Продлить снятие некоторых бюджетных ограничений…Важно усилить межбюджетные отношения в пользу регионов. В каждом субъекте должны быть свои точки роста, социально значимые объекты, проекты и мероприятия».

Также Алексей Текслер предложил учесть в программе механизмы инициативного (проще говоря, народного) бюджетирования, которое хорошо зарекомендовало себя в регионах, в том числе в Челябинской области.

«Единая Россия» в своей работе всегда ориентировалась на мнение избирателей, конкретных людей. Нужно учитывать их предложения, наказы, обращения. Именно поэтому считаю крайне важным сделать отдельным направлением программы «Народный бюджет», когда жители, избиратели участвуют в определении приоритетов бюджетирования и напрямую участвуют в распределении средств», — пояснил политик.

«НЕСНИЖАЕМЫЙ СТАНДАРТ ЖИЗНИ»

В настоящее время партия считает одним из ключевых своих приоритетов восстановление и рост экономики. Член Бюро высшего совета «Единой России», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать единый неснижаемый стандарт жизни для каждого жителя страны и внести это в предвыборную программу.

«Чтобы был некий единый, неснижаемый стандарт жизни гражданина, чтобы он не боялся переехать, чтобы знал: независимо от того, где будет проживать, гарантированный государством минимальный социальный стандарт жизни будет ему обеспечен», — отметила Валентина Матвиенко.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, также вошедший в состав комиссии, отметил, что программный документ должен содержать и системные предложения по восстановлению деловой жизни по всей стране. По его мнению, несмотря на непростую бюджетную ситуацию, нужно сохранить расходы на человеческий капитал — как со стороны и государства, так и бизнеса.

«Думаю, это должно быть приоритетным направлением. С точки зрения перспектив, это одно из важных условий для посткризисного рывка и обеспечения устойчивых темпов развития страны в долгосрочной перспективе», — отметил глава РСПП.

Отдельный блок программы отведут под «социалку», где обсуждается внушительный перечень вопросов - от защиты трудовых прав до обеспечения бесплатными рецептурными лекарствами.

Соавторами программного документа станут губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства РФ. Кроме того, партия пригласит к подготовке программы промышленников и предпринимателей, общественные объединения, гражданских активистов, волонтеров, представителей научного сообщества и бюджетной сферы. Это поможет не только избавить программу от популизма, но и построить ее на серьезной научно-практической базе, отметил Дмитрий Медведев. Главными приоритетами программы он назвал поддержку и развитие экономики, инновационное развитие промышленности, защиту малого и среднего бизнеса, неукоснительное соблюдение прав и интересов граждан, обеспечение социальных гарантий.

Следующее заседание Программной комиссии планируют провести в ноябре.