Как пандемия коронавируса изменила российские СМИ. Интервью с Мусейбом Алекперовым, главным редактором одного из самых динамично развивающихся федеральных интернет-проектов NEWS.ru

- Для СМИ, как и для любой другой отрасли, пандемия стала серьёзной встряской, тестом на устойчивость и профессионализм. Но говорить о том, что она как-то кардинально изменила, переломила тенденции не совсем верно. Скорее пандемия ускорила многие процессы, которые и так были неизбежными. Мы живем в век супер высоких скоростей. Быстрая еда, быстрые покупки, сверхоперативная информация. Во время карантина вопрос оперативного информирования стал стратегически важным. Власти вводили ограничения, оповещали о новых формах финансовой поддержки или делали другие важные заявления по несколько раз в день. Иногда одно заявление противоречило другому. Естественно в какой-то момент такой избыток сообщений на одну и ту же тему для аудитории превращался в белый шум. Наша задача была в том, чтобы не просто быстро выдавать информацию, а помогать в ней ориентироваться, правильно расставлять приоритеты. Здесь часто на помощь приходила, например, инфографика, с помощью которой можно было наглядно всё разложить по полочкам. Помогали оценить ситуацию и эксперты, к которым мы обращались за комментариями. И да – делать это всё нужно было максимально быстро и без потери качества. То есть если говорить о том, как пандемия изменила работу нашего портала, то мы стали работать более оперативно и профессионально. Разумеется, сейчас мы стараемся удерживать те же позиции, которые удалось занять. Так же мы стали расширять свою аудиторию с помощью новых площадок, например, такие, как TikTok и Likee. Если бы не пандемия, не знаю, когда бы мы к этому пришли. В сухом остатке постпандемийные СМИ это более оперативные, более ответственные, более работоспособные и более чувствительные к потребностям аудитории ресурсы. Этот качественный скачок во многом следствие неординарных условий работы, в которые мы попали.

- СМИ были внесены в список отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Пришлось ли вам пройти через сокращения?

- Нам удалось не только избежать сокращений, но и увеличить штат. В стрессовой ситуации стало очевидно, где нам не хватает мощностей, какие специалисты способны придать новый импульс работе. Так, например, была усилена команда SMM.

- Трафик практически всех интернет СМИ в самый разгар эпидемии неуклонно рос. Возникало ощущение, что о чём бы не писали различные порталы, их всё равно бы читали, так как люди, сидя дома, были прикованы к гаджетам.

- Трафик рос – это факт. За время самоизоляции мы смогли увеличить показатели трафика на 62%, а объём контента — на 24%. Но сказать, что нам было проще работать и не приходилось за него бороться - точно нельзя. Фокус внимания был прикован только к теме коронавируса и негативных последствий от введённых ограничений. В какой-то момент мы столкнулись с тем, что другие темы аудиторию практически не интересуют. Даже Шоу-бизнес и Life Style сильно просели по просмотрам. Найти новые повороты в уже избитой и со всех сторон оговоренной теме – очень сложно, а аудиторию нужно удерживать. Конкуренция между СМИ в России очень большая. Приходилось включать все свои креативные мощности, устраивать мозговой штурм. Это давало свои плоды. Так, например, в какой-то момент мы поняли, что все пишут про вред\пользу от ношения масок, но совершенно нет информации о том, как их утилизировать. Мы поговорили с экологами и выяснилось, что маски относятся к эпидемически опасным отходам класса «Б», которые нужно утилизировать особым образом. Тема в миг оказалась в топе, благодаря тому, что никто не смотрел на этот вопрос под таким углом. То есть всё равно нужно было бороться за внимание читателя, предлагая ему оригинальный контент.

- Существенно ли пришлось перестроить работу редакции на самоизоляции?

- Если говорить непосредственно про работу редакции, то, разумеется, её пришлось перестраивать. Например, когда статистике распространения заболевания неумолима росла, мы свели к нулю все выезды видео группы, чтобы снизить риск заболевания наших журналистов. Так же как все мы ушли на удалёнку, когда этого потребовала ситуация. И естественно встал вопрос, как поддерживать рабочий тонус сотрудников. Было принято решение ввести систему премирования. И это стало хорошим стимулом, некое внутриредакционное соревнование подстегнуло многих собраться. Система показала себя настолько эффективно, что мы сохранили её и после выхода в офис.

- NEWS.ru стремительно вошёл в десятку самых цитируемых СМИ. Расскажите, как создавался информационный портал. Что стало залогом успеха?

- До NEWS.ru в моём родном Калининграде я успел попробовать себя в различных сферах: работал муниципальным и госслужащим, занимался предпринимательской деятельностью. В 2017 году от группы инвесторов поступило предложение переехать в Москву и возглавить новый проект. Планировался запуск независимого информационного портала, которому нужен был опытный управленец. Скажу честно, что в начале пути цель казалась недостижимой. Задача стояла сверхамбициозная - сделать проект федерального масштаба. При этом все понимали, что рынок СМИ в России перенасыщен и заявить о себе громко – будет очень не просто. Очевидно, что залог успеха в любом деле – профессиональная команда. Поэтому в должности директора я начал работу с подбора людей, привлекал специалистов из ведущих российских изданий, и попутно погружался в до сих пор незнакомую мне сферу. Конечно, сначала приходилось, дневать и ночевать на работе, но результат не заставил себя ждать. За год портал вырос из стартапа в узнаваемый бренд, в багаже которого был целый ряд резонансных материалов. В 2018 году News.ru впервые вошёл в топ-20 самых цитируемых интернет-СМИ России, а спустя ещё год - в Топ-10. Особенно ценно, что мы оперируем гораздо меньшим бюджетом, чем СМИ, которые занимают с нами соседние строчки в топовых рейтингах. Осенью 2019 года меня утвердили в должности главного редактора News.ru. И разумеется, сейчас одна из основных моих задач - не останавливаться на достигнутом и развивать портал дальше.

- Вы сами сказали, что конкуренция между различными интернет-СМИ очень высокая. Когда проект быстро становится успешным, сразу возникают вопросы «Кто его двигает? Кто за ним стоит?». Могли бы рассказать, кто инвесторы News.ru?

- Наши инвесторы представляют различные сектора экономики, в том числе нефтяной. Но нужно сразу сказать, что перед нами никогда не стояла задача влиять на какие-либо политические процессы. Напротив, мы подчёркнуто занимаем нейтральную позицию. Я знаю, что на просторах интернета гуляют различные инсинуации на наш счёт, но они даже близко не отражают реальный расклад дел. Мы участники медиарынка и естественно, чтобы быть успешными, нам необходимо ориентироваться на запросы аудитории. Так вот у аудитории сейчас большой запрос на объективность, на взвешенную позицию. Мы стараемся, чтобы на нашей площадке были представлены различные точки зрения. Сейчас это залог конкурентоспособности СМИ. Можно сказать, что возможность быть объективными – наше конкурентное преимущество. И мы очень благодарны инвесторам, что они не вмешиваются в редакционную политику нашего портала. Конечно же, если говорить про бюджет, то мы, как и другие СМИ, частично опираемся на рекламные доходы. И кстати, несмотря на то, что во время карантина объёмы рекламных контрактов упали, они продолжают покрывать долю наших расходов.

- Согласны ли вы с утверждением, что растёт спрос на, так скажем, упрощённый контент?

- Чтобы быть конкурентоспособным нужно работать с любой аудиторией. Что же сделать, мы так устроены, наш мозг экономит энергию и, выбирая между сложным и простым, всегда выберет последнее. Короткие видео, небольшие тексты с ярким заголовком, всегда будут привлекать более широкий круг людей, чем обстоятельные интервью и лонгриды. Опять же, у нас не всегда есть время на прочтение или просмотр длительного материала. Но будущее любого СМИ за максимально разнообразным контентом. К нам должны приходить и желающие прочесть компактный информационный текст и сложную аналитику, зрители интервью с министром и маленького ролика в TikTok. И кстати это могут быть одни и те же люди, в разных обстоятельствах. Единственное, что бессменно, не зависимо от формы – это достоверность информации и качество продукта, который мы выдаём.