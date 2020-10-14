Город-призрак: Как выглядит курорт Вароша на Кипре, который был закрыт полвека

Курорт Вароша долгие годы был закрыт для посещения туристам. Фото: Сергей ЯКИМЕНКО

Курортный район Фамагусты долгое время был закрытым для посещения. Однако в этом году турецкая сторона решила снова открыть Варошу для туристов. Посетители активно делятся фотографиями с необычной локации в своих соцсетях.

Напомним, что официально ООН считает территорию буферной зоной между Турцией и Кипром. Согласно резолюциям от 1984 и 1992 годов, здесь могут селиться только коренные жители города, изгнанные из своих домов несколько десятилетий назад. На данный момент ООН считает недопустимым любое другое использование этой территории, а потому призывает турецкую сторону передать район под управление Всемирной организации.

Вароша, некогда популярный курорт, оказалась в запустении с середины 1970-х. Фото: Сергей ЯКИМЕНКО

Однако турецкая сторона открыла КПП для допуска на береговую линию, заасфальтировала одну центральную улицу и закрыла проход к ветхим зданиям. Территория доступна для туристических маршрутов ежедневно с 9 до 17:00.

Эти отели простояли без гостей почти полвека. Фото: Сергей ЯКИМЕНКО

Ранее Вароша являлась одним из курортов Кипра. Здесь отдыхали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо и другие. Рестораны и зоны рекреации превратили город в "средиземноморский Лас-Вегас". Однако в 1974 году остров разделился на части из-за военного переворота. Согласно официальной версии, турецкие военные изначально прибыли на территорию для защиты интересов турок-киприотов от пришедших к власти греческих националистов. С 14 по 16 августа 1974 года турецкая армия оккупировала 37% острова. После разделения территории грекам дали сутки, чтобы уйти с турецкой части острова, затем Варошу обнесли стеной и закрыли город.

Недавно Турция разрешила доступ в Варошу. Фото: Сергей ЯКИМЕНКО

Теперь Вароша доступна для туристических прогулок ежедневно с 9 до 17:00. Фото: Сергей ЯКИМЕНКО

Открытый для туристов город спустя почти 50 лет предстал перед посетителями в виде призрака, от былого курортного места остались только разграбленные отели, рестораны и бутики.