Бездомный афроамериканец требует от властей $1 миллион

Бездомного афроамериканца привязали к лошади и отвели в участок. Фото: REUTERS

Темнокожий бездомный житель Техаса Дональд Нили направил иск в суд округа Галвестон с требованием выплатить ему $1 миллион долларов за эмоциональные страдания, вызванные действиями полицейских.

Летом прошлого года он был задержан конным нарядом полиции за пребывание в неположенном месте. На требование правоохранителей уйти Нили ответил отказом, за что и был задержан.

На мужчину надели наручники, через них пропустили веревку и привязали ее к седлу полицейской лошади. В таком виде афроамериканца пешком отконвоировали в полицейский участок.

«Нили чувствовал себя так, словно его выставили на всеобщее обозрение, как когда-то выставляли рабов», – сказано в исковом заявлении.

Моральные страдания 44-летний гражданин (к слову, страдающий психическим расстройством) оценил в $1 миллион.

Пользователи англоязычных соцсетей, в которых распространилось видео с шествующим между двумя всадниками привязанным афроамериканцем, дружно возмутились нарушением прав задержанного, а начальник полиции округа принес свои извинения за действия подчиненных.

Впрочем, глава полиции Галвестона пояснил, что подобная практика доставки задержанных в участок не противоречит инструкции, которую теперь, конечно же, пересмотрят.