Губернатор Василий Орлов: Строительство космодрома - серьезный импульс для развития экономики и образования Приамурья

Губернатор Василий Орлов открыл Всероссийский молодежный фестиваль «Космофест Восточный». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске в шестой раз стартовал Всероссийский молодежный космический фестиваль «Космофест Восточный». Форум проходит на базе Амурского государственного университета., в этом году из-за пандемии он впервые организован в формате онлайн. На виртуальной площадке собрались студенты более 30 вузов России и ученики школ Дальнего Востока. Ребята общаются с космонавтами и экспертами космической отрасли, участвуют в образовательных программах и дискуссиях. Форум проходит при участии госкорпорации «Роскосмос».

Участников фестиваля приветствовал губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона напомнил: в Приамурье сейчас строится вторая очередь космодрома «Восточный». Строительство космодрома — это масштабный проект, который придаст импульс развитию многих отраслей.

- Для Амурской области космодром - это не только повод для гордости за нашу страну. Это серьезный импульс для развития системы образования, экономики, - рассказал Василий Орлов. - Сейчас с нуля строится город Циолковский. Это возможность предприятиям области участвовать в космической деятельности. Это «вызов» для системы образования региона.

По словам губернатора, для работы в космической отрасли потребуются молодые высококвалифицированные специалисты, и важно начинать готовить их уже сейчас.

- Сегодня на «Восточном» работает 66 выпускников АмГУ. Только в Амурском госуниверситете по различным космическим специальностям учится более 150 студентов. Всего в системе образования задействовано большое число специализированных классов, а это 400 детей. Со стороны власти мы всецело будем поддерживать и развитие космодрома, и развитие космических образовательных программ, - подчеркнул Василий Орлов.

Студенты расспросили губернатора о том, какие еще новые проекты кроме строительства космодрома будут реализованы в Амурской области.

- Крупнейший кластер Приамурья – газовый, он включает несколько объектов «Силы Сибири», Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс, завод по производству метанола в Сковородине, - рассказал губернатор. - Отдельное внимание - мосту через Амур. Сейчас строится предмостовая зона, которая даст серьезный импульс созданию экспортноориентированных предприятий.

Близость региона с Китаем дает возможность для развития международного туризма. В Приамурье будет построена канатная дорога, которая дополнительно привлечет гостей региона. Серьезная ставка в развитии туризма делается и на космодром «Восточный»: в 2019 году его посетили более 2 тысяч человек.

Василий Орлов также рассказал о планах развития самого молодого города области - Циолковского. Новая точка на карте появилась вместе с началом строительства космодрома.

- К 2030 году город будет насчитывать порядка 18,5 тысяч жителей. Из различных источников на развитие города планируется направить порядка 32 млрд. рублей. Средства будут направлены на 25 социальных объектов, 2 школы и 3 детских сада. Есть планы по строительству медико-санитарной части и физкультурно-оздоровительного комплекса, - отметил глава региона.