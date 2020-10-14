Вдова генерала Глаголева сварилась заживо в кипятке в своей квартире

На место происшествия прибыли оперативные службы. Ведется следствие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Барвихинская в Москве. Поздней ночью в экстренные службы поступило сообщение о крупной протечке воды в квартире 90-летней Алефтины Глаголевой. Дверь пожилая женщина не открывала и соседи решили позвать на помощь специалистов.

Прибывшие на место оперативники вместе с внучкой Алефтины Николаевны Анной смогли открыть квартиру. Из жилища в подъезд ударил плотный столб пара, а весь пол был залит кипятком. Недалеко от входной двери оперативники обнаружили лежащую на полу пенсионерку с сильными ожогами по всему телу. Спасти женщину уже не представлялось возможным, экстренные службы констатировали смерть пенсионерки.

«При вскрытии квартиры была обнаружена 90-летняя Глаголева Алефтина. Тело женщины лежало между коридором и кухней. По всей видимости, пенсионерка проснулась от шума прорвавшейся трубы и пыталась спастись. Из-за проблем со здоровьем Алефтина передвигалась только с помощью ходунков и не успела добраться до двери. Все тело женщины покрывали множественные ожоги», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 90-летней Алефтины Глаголевой. Следователям предстоит выяснить все детали и обстоятельства этой трагедии, а также установить причины внезапного прорыва трубы в квартире пенсионерки.

Супруг скончавшейся пенсионерки генерал-майор авиации СССР Иван Михайлович Глаголев скончался в 2018 году. Он был автором книги «Воспоминания. Вся наша жизнь, как счастливый полет»