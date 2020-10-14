Новый атлас раскрыл все тайны южных морей

Фото: ПАО "НК" Роснефть"

Атлас Черного и Азовского морей представили в Сочи компания «Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика». Презентация издания прошла в «Сириусе» - уникальном образовательном центре. В атласе собраны научные статьи и фото, опубликованы исследования, которые были проведены за последние 100 лет. Над атласом компания «Роснефть» работала два года.

- Это уже четвертое издание из серии «Экологические атласы морей России». Ранее были изданы справочники, посвященные Карскому морю, морю Лаптевых, а так же литература по морским млекопитающим Российской Арктики и Дальнего Востока, - сообщила Наталья Попова - первый замгендиректора института развития «Иннопрактика».

Издание включает в себя разноплановую научную информацию, в нем содержатся современные данные. Материала набралось достаточно, и книга получилась довольно объемной - более 400 страниц.

- Атлас стал настоящей сенсацией в научном мире. Это результат действительно масштабных и фундаментальных исследований, подобных которым не проводилось лет тридцать, - рассказал эксперт отдела инновационных проектов на шельфе "Арктического научного центра" «Роснефти» Артем Исаченко.

В новом выпуске – несколько разделов - по океанологии, географии, истории, экологии и другие. Книга также отвечает на вопрос и об экономическом потенциале водных ресурсов и прибрежных зон.

- В частности, в атлас включена карта, где отмечены все ключевые территориальные распространения птиц, их основные миграционные пути, - добавил Петр Тильба - научный сотрудник Сочинского нацпарка.

Фото: ПАО "НК" Роснефть"

Новый атлас — труд многих исследовательских экспедиций, над которыми работали больше 40 авторов. Над ним работали геологи, биологи и гидрологи. Дизайнеры тоже постарались. Для передачи всех оттенков цвета они использовали спиртовые маркеры, лайнеры, а для выделения бликов — белые чернила. Такую технику применяют, например, в комиксах. Результат того стоил: иллюстрации получились яркие и выразительные. Обитатели морей смотрят со страниц атласа как живые. Издание подробно рассказывает о медузах, разнообразных рыбах, дельфинах, ракообразных и моллюсках.

- Например, кто знает, что в Черном море обитают три вида дельфинов? А они необыкновенно интересны, так как являются своего рода аналогами приматов на суше. Кстати, в атласе раскрыта и тема инвазий, то есть постоянного притока в море новых видов, - отметил ценность атласа заведующий лабораторией экологии Вадим Мокиевский.

Атлас продолжил уже существующую серию подобных выпусков. Новый сборник снабжен превосходным картографическим материалом.

- Это самые сложные карты из всех, которые мы делали, - обращают внимание создатели. - Чего стоит, например, карта распределения донных сообществ. Отличительная особенность Черного моря заключается в том, что лишь узкая его часть на Кавказском побережье населена донными организмами. Так вот, чтобы наглядно показать их распространение, нам приходилось обрабатывать чуть ли не каждый миллиметр.

Массу интересной и полезной информации из атласа почерпнут для себя и маститые ученые, и школьники, и студенты. Перевода издания с нетерпением ждут коллеги-ученые из-за рубежа — на него огромный спрос. На сайте Роснефти уже выложена электронная версия атласа.