Россия завершает переход на «прямые выплаты» социальных пособий

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Всего через несколько месяцев, с 1 января 2021 года, вся наша страна перейдет на новый механизм выплат социальных пособий. Речь идет о более надежном, прозрачном и зачастую более экономически выгодном - как для работников, так и для работодателей - механизме выплат самых востребованных пособий. В их числе - выплаты семьям с детьми (пособие по беременности и родам, при рождении ребенка ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие), пособия по временной нетрудоспособности (больничные), в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. А также оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период лечения.

Вместе с экспертами Фонда социального страхования, из средств которого финансируются эти пособия, мы разобрали самые распространенные мифы о новом порядке выплат.

Миф 1: новый порядок слишком сложный и мало что меняет

Как на самом деле: прежний механизм, на смену которому во всей стране приходит механизм прямых выплат, был так называемой зачетной системой. Эта схема предусматривала, что работодатель изымает средства из своего оборота, чтобы выплатить социальные пособия работникам. А потом уменьшает свои взносы в Фонд социального страхования на сумму выплаченных пособий. Суть нового порядка в том, что деньги поступают получателям пособий напрямую от ФСС РФ, а не перечисляются работодателем.

Как говорится, почувствуйте разницу: одно дело самим организациям в условиях экономических затруднений, особенно во времена «коронакризиса», изыскивать средства на социальные выплаты работникам. И другое - когда деньги начисляет ФСС РФ, у которого необходимые средства на такие пособия есть всегда. Соответственно, есть возможность избежать проблем и для работников, и для работодателей - с помощью механизма прямых выплат.

Миф 2: работникам придется собирать дополнительные справки

Как на самом деле: получателям пособий не понадобится собирать дополнительные документы, а также самостоятельно передавать в Фонд социального страхования какие-либо справки.

- Работник, как и прежде, предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия: больничный лист либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и другие документы, необходимые для назначения и выплаты пособий, - поясняют специалисты ФСС РФ. - А также нужно написать заявление и указать реквизиты, на которые человеку удобнее получать пособие: на карту «Мир», на счет в банке, к которому не привязана ни одна из карт, или почтовым переводом.

Эксперты рекомендуют оформить карту «Мир» всем получателям пособий (подробнее о нынешних правилах и преимуществах этого способа получения выплат - на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы»).

Миф 3: деньги придут с задержкой

Как на самом деле: если при «зачетной системе» получить, скажем, больничные можно было только в дни выплаты зарплаты в организации, то механизм прямых выплат предусматривает четкие сроки без привязки к определенным датам.

- После получения от работника заявления и документов, подтверждающих право на пособие (см. выше), работодатель в срок не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения о своем сотруднике в электронном виде (или документы, необходимые для начисления пособия), - рассказывают эксперты ФСС РФ. - Получив эти данные, Фонд социального страхования в течение 10 календарных дней перечисляет пособие работнику.

То есть деньги должны прийти в законодательно установленный срок независимо от финансового положения работодателя.

В первые недели и месяцы после перехода на новый механизм выплат возможны отдельные ошибки из-за человеческого фактора, которые могут привести к единичным случаям задержки выплат, отмечают специалисты. Но эти проблемы быстро решаются и исчезают после отладки механизма прямых выплат в регионе и на конкретном предприятии.

Миф 4: проверить начисления будет труднее

Как на самом деле: если раньше нужно было ходить в бухгалтерию, выпрашивать расчетные листки и пытаться в них разобраться, то теперь появился удобный сервис. Это личный электронный кабинет получателя услуг Фонда социального страхования.

Кабинет размещен в сети интернет по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/. Для доступа используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг. В кабинете можно увидеть расчет пособия, все этапы его назначения и выплаты - от работодателя в Фонд и далее в банк или на почту.

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны «горячих линий», где можно задать все интересующие вопросы и получить компетентные консультации.

Для работодателя тоже предусмотрен удобный электронный кабинет: по адресу https://cabinets.fss.ru/insurer/.

Миф 5: организациям накладно перестраиваться на другую систему

Как на самом деле: во-первых, как уже было отмечено, для работодателей есть очень весомое преимущество при переходе на механизм прямых выплат. Не требуется отвлекать из оперативной хозяйственной деятельности средства на оплату социальных пособий.

Что касается технических моментов перехода, то есть отработанные версии программ бухгалтерского и кадрового учета, Фонд социального страхования проводит разъяснительные семинары. «Наши специалисты всегда готовы проконсультировать и оказать необходимую помощь», - заверяют в ФСС РФ.

СПРАВКА «КП»

Пилотный проект ФСС РФ «Прямые выплаты» был разработан и запущен Фондом социального страхования в 2011 году. Тогда он стартовал в Карачаево-Черкесии и Нижегородской области, а затем постепенно охватил большинство регионов нашей страны. С 1 июля 2020 года пилотный проект «Прямые выплаты» реализуется в 77 субъектах Российской Федерации. С 1 января 2021 года механизм прямых выплат станет доступен в оставшихся 8 субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский и Пермский края, Свердловскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.В ТЕМУ

Столица и Подмосковье уже применяют новую модель

- Несмотря на то что Москва начинает реализацию механизма прямых выплат только с 1 января 2021 года, уже более 13 тысяч московских работодателей воспользовались таким механизмом выплат пособий своим работникам. Новый порядок применялся в связи с карантином и временной нетрудоспособностью работников в возрасте 65 и старше в период самоизоляции в связи с пандемией COVID-19, - сообщили «КП» в Московском отделении Фонда социального страхования.

В Московской области модель прямых выплат для тех же категорий работников применили более 8,5 тысячи работодателей. В столице и Подмосковье организованы специальные обучающие семинары для работодателей в региональных отделениях Фонда, а также проводятся все необходимые консультации по переходу на механизм прямых выплат.