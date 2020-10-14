Ставшая главой села уборщица в панике: Ксения Собчак привезла с собой заразу

Ксения Собчак действительно 8 октября прилетала на вертолете в Костромскую область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Удгодская, ставшая известной на всю страну после того, как победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, не находит себе места. Она подцепила заразу после визита Ксении Собчак. Вчерашняя уборщица не может приступить к своим должностным обязанностям в полной мере из-за болезни. Дело в том, что после встречи с супругой режиссера Константина Богомолова у женщины поднялась температура.

Марина Удгодская пришла с работы пораньше, потому что ее дочка заболела. В какой-то момент женщина и сама почувствовала, что ей плохо. Померила температуру.

"И вот 37 и 2 температура. Я вообще в панике. Сейчас вообще работать никак. У нас такая ситуация. Приехала Ксения Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37. У меня дочка заболела, я вообще не знаю, что теперь делать. В школу сообщили", - сообщила она.

Удгодская добавила, что пока у нее нет результатов тестов, подтверждающих, что она заболела именно ковидом. "Вчера в Кострому ездила, пока я ничего не хочу говорить, попозже", - цитирует ее издание "Подъем".

Напомним, Ксения Собчак действительно 8 октября прилетала на вертолете в Костромскую область, чтобы взять интервью у новой главы Повалихинского сельского поселения. Марина Удгодская фотографировалась с теледивой и общалась. Беды тогда ничто не предвещало.

Но 13 октября стало известно, что телеведущая заразилась коронавирусом. Осведомленные источники утверждают, что Ксения отменила все свои встречи и общается дистанционно. Мол, телеведущая ранее сдала ПЦР-тест на коронавирус, а 11 октября якобы пришел положительный результат. Сама Собчак не подтвердила, но и не опровергла наличие заразы. В адрес светских хроникеров она высказалась лишь парой нецензурных фраз.