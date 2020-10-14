«Все ради денег!» Ученый раскритиковал доклад Гринписа по «трагедии» на Камчатке

Greenpeace опубликовало первые результаты анализов своих проб воды и биоматериалов, взятых на Камчатке Фото: REUTERS

Российское отделение Greenpeace опубликовало первые результаты анализов своих проб воды и биоматериалов, взятых на Камчатке. В них обнаружили тяжелые металлы, компоненты нефти, жирные кислоты. А еще - вещество, которое может входить в состав биопестицидов. Ученые разобрали публикацию экологов. И это исследование вице-президент РАН Андрей Адреанов в разговоре с «КП» назвал поверхностным.

- Конечно, доклад поверхностный, - заявил Адреанов. - Потому что коллеги пишут, что вот нашли немножко этого, немножко этого и немножко этого. Исследования продолжаются. Результаты получим - сообщим. Даже из того, что написали, следует - они еще ничего не знают. Пишут, что там находится много химических веществ… Так они и будут находиться, и их будут находить организации, их не может там не быть. Но в количествах, не представляющих такой грандиозной опасности. А то, что у Гринписа все поверхностно, ну, так это такая понятная вещь. Они же не ученые. Они хватают все, что видят, хватаются за первые версии, стараются утянуть их в экологическую проблематику.

Ученый считает, что одна из главных целей доклада — заработать денег.

- Задача Гринпис получать пожертвования, получать гранты, получать деньги. Да вы дочитайте доклад до конца - в конце написано: «пожертвуйте, кто сколько может». Потому что мы радеем за природу. Все мы за природу радеем. Но важно, чтобы была достоверная информация. А они сразу исходно ухватились за техногенную версию, откинув все остальное, - отметил он.

Морские млекопитающие не погибли. То, что погибло большое количество донных беспозвоночных, природа очень быстро восстановит Фото: REUTERS

Также вице-президент РАН заверил, что происходящее на Камчатке нельзя назвать экологической катастрофой.

- Я бы не назвал это катастрофой, - сказал Адреанов. - Понимаете, катастрофа - это что-то необратимое. А мы столкнулись с природным явлением, которое не является редкостью в северной части Тихого океана. Такие масштабные цветения микроводорослей происходят достаточно регулярно. Но раньше они происходили в северных районах Камчатки, их меньше видели, меньше комментировали. Сейчас это случилось около большого города, на глазах сотен серфингистов и дайверов. С такими же проблемами сталкиваются и наши коллеги по ту сторону океана - и в Канаде, и в США, и по побережью аж до Чили происходят масштабные красные приливы. Их надо изучать, их надо мониторить. То, что произошло на Камчатке, я классифицирую, как масштабное природное явление, связанное с массовым развитием микроводорослей - то, что мы называем в просторечии «красные приливы». Катастрофой я бы это не назвал.

По его словам, природа быстро восстановится после этой напасти.

- Люди пострадали в очень незначительной степени и сейчас все чувствуют себя хорошо. Морские млекопитающие не погибли. То, что погибло большое количество донных беспозвоночных, природа очень быстро, поверьте мне, восстановит, и уже начала восстанавливать. Поэтому катастрофой я бы это не назвал. Масштабным природным явлением - безусловно, да, - объяснил вице-президент РАН.

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