Повторное заражение коронавирусом: болезнь может оказаться тяжелее и даже закончиться летальным исходом

Повторного положительного теста на «корону» спустя время после выздоровления недостаточно. Нужно полноценное исследование Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СМЕРТЬ В НИДЕРЛАНДАХ

89-летняя жительница Нидерландов два месяца назад попала в больницу с сильным кашлем и повышенной температурой. Текст на коронавирус оказался положительным. Но через пять дней состояние улучшилось, и пациентку выписали. У женщины было онкологическое заболевание (лимфома), и спустя несколько недель после выписки она начала очередной курс химиотерапии. Внезапно состояние стало ухудшаться, появились симптомы, похожие на коронавируса: кашель и одышка. Новый текст подтвердил: опять коронавирус. Генетическое исследование показало, что это другой вариант вируса, не тот, что в первый раз. То есть у больной не «отголоски» прежней инфекции, а новое заражение. Спасти женщину не удалось, она умерла в больнице.

Этот случай зарегистрирован как первый в мире летальный исход при повторном заражении коронавирусом.

ЗАРАЖЕНИЕ ТУРИСТА ИЗ ГОНКОНГА

33-летний мужчина из Гонконга вошел в историю пандемии COVID-19 как первый пациент, чей случай повторного заражения официально задокументирован. Молодой человек переболел ковидом в конце марта, получил отрицательный тест на коронавирус. Летом выехал за границу. Проблем со здоровьем ничего не предвещало, неприятных симптомов не было. Но при плановом тестировании по возвращении, спустя 4,5 месяца после предыдущего выздоровления, тест снова показал коронавирусную инфекцию.

В этот раз COVID-19 оказался бессимптомным. И заражение точно было повторным: генетический анализ выявил другой штамм коронавируса.

ВПЕРВЫЕ В США: ДВАЖДЫ БОЛЬНОЙ ИЗ НЕВАДЫ

25-летний американец переболел ковидом в марте-апреле. А в конце мая снова почувствовал недомогание. С признаками ОРВИ он обратился в одну из больниц штата Невада. Тест показал повторное заражение коронавирусом. Причем, в этот раз инфекция протекала тяжелее.

Ученые Университета Невады исследовали образцы вирусов, обнаруженных у пациента в начале и конце весны. Генетический анализ подтвердил разные варианты «короны», и соответственно, повторное заражение. Это стало первым случаем на территории США.

ИНДИЙСКИЕ ВРАЧИ: ВО ВТОРОЙ РАЗ ТЯЖЕЛЕЕ

Четверо медицинских работников из индийского города Мумбаи первый раз подхватили коронавирус в конце весны — начале лета. Симптомы были достаточно легкими, госпитализация не понадобилась. В июле анализ показал в крови переболевших антитела к COVID-19. Но буквально через месяц снова появились характерные признаки ковида, и на этот раз они были тяжелее, чем прежде. Пациентов госпитализировали, снова обследовали и подтвердилось: опять коронавирус.

Полногеномное секвенирование вируса (то есть исследование его генетического материала) подтвердило у всех четверых индийцев повторное заражение. Геномы вирусных частиц, полученных при новом анализе, заметно отличались от тех, что были при первой встрече с ковидом.

Официально на сегодня зарегистрированы единичные случаи подтвержденного повторного заражения Фото: REUTERS

ТРИ ГЛАВНЫХ ВЫЗОВА ДЛЯ УЧЕНЫХ МИРА

Авторы международного научного журнала Nature отмечают, что случаи повторных заражений коронавирусом ставят перед исследователями и врачами всего мира три главных вопроса.

1. Насколько распространена реинфекция?

Ответить на этот вопрос не так-то просто. Повторного положительного теста на «корону» спустя время после выздоровления недостаточно. Нужно полноценное исследование генетического материала образцов вируса при первом и втором заражении. На научном языке это называется «полногеномное секвенирование вируса». И только если во второй раз будет обнаружен другой вариант вируса, можно говорить о повторном инфицировании. Секвенированием занимаются научные лаборатории. Это не массовая и не дешевая услуга.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

Официально на сегодня зарегистрированы единичные случаи подтвержденного повторного заражения. Но, если предположить, что во второй раз инфекция протекает легче или бессимптомно — как у пациента из Гонконга – то вполне вероятно, что таких историй гораздо больше. Просто люди не знают и/или не обращают внимания на легкое недомогание. А между тем незнание об инфекции, увы, не освобождает от ее распространения — повторно заразившиеся с бессимптомным и легким течением ковида вполне могут быть активными переносчиками вируса.

2. Каким чаще будет повторное заболевание: легче или тяжелее?

И здесь определенности пока нет. Среди известных случаев повторного инфицирования встречаются оба варианта. И если летальный исход пожилой больной из Нидерландов некоторые врачи связывают с ее тяжелым сопутствующим заболеванием (лимфома), то у 25-летнего парня из Невады подобного анамнеза не было. У индийских медработников тоже не фигурируют ни сопутствующие болезни, ни преклонный возраст. Однако специалисты подчеркивают, что они находились в условиях повышенной вирусной нагрузки, постоянно общаясь с ковидными пациентами.

Скорее всего, решающую роль при повторном заражении COVID-19 играет именно «доза» вируса, которую получает человек, считают ученые. Чем выше вирусная нагрузка, тем тяжелее будет протекать болезнь. Также, безусловно, важны сопутствующие болезни, состояние иммунитета (нет ли иммунодефицита, в частности, при химиотерапии у онкобольных).

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

Ряд экспертов высказывают опасение, что при повторном заражении возможна опасная реакция иммунной системы — так называемое антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). В этом случае часть антител, сохранившихся после первой встречи с вирусом, вместо защиты организма начинает помогать врагу. Тогда болезнь во второй раз протекает тяжелее.

На практике такой эффект был замечен, в частности, при повторных заражениях вирусом лихорадки Денге. К сожалению, он повторился и при тестировании прививки от этой вирусной лихорадки. За рубежом в экспериментах при разработке вакцин от ковида тоже столкнулись с АЗУИ. Российские разработчики уверяют, что после их прививок ничего подобного не наблюдается.

Причиной повторного вторжения инфекции в организм может быть слабый иммунитет Фото: REUTERS

3. Не столкнемся ли мы с преградой для эффективной работы вакцин?

Если часть людей заболевает повторно уже через 1,5 — 2 месяца, значит, иммунитет к вирусу может быть совсем краткосрочным. Стоит ли тогда надеяться, что вакцины будут давать защиту хотя бы на год, как прививки от гриппа?

Ученые-оптимисты поясняют, что иммунный ответ после качественных вакцин может быть не совсем таким, как после выздоровления от болезни. Например, применяются повторные уколы так называемой бустерной дозой — как раз для закрепления иммунитета к вирусу на более долгий срок. Такая схема используется, в частности, при вакцинации «Спутником V» .

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

Пока нигде в мире не завершена последняя фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса на широком круге лиц. У нас нет полноценных данных о том, как будет работать та или иная прививка при встрече человека с коронавирусом через 3, 5 или 7 месяцев после укола.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Кто рискует заболеть дважды

- Причиной повторного вторжения инфекции в организм может быть слабый иммунитет. Он развивается после первого заражения, но быстро теряет свою мощность, - пояснил «КП» иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Также есть предположение, что иммунитет к коронавирусу будет менее стойким, если человек первоначально переболел коронавирусом в легкой форме или бессимптомно. Но пока прямых доказательств этого нет.

В целом сейчас можно говорить, что случаи повторного заражения очень редки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то есть в течение 4 — 6 месяцев после выздоровления. Что будет через год и дальше, мы не знаем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВОЗ создает спецгруппу для изучения продолжительности иммунитета

- Мы в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран. Но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением, - рассказала в недавнем выступлении представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Для изучения этого вопроса создана специальная рабочая группа. Специалисты рассчитывают найти ответ, как долго сохраняется иммунитет после ковида, насколько часто встречаются повторные заражения и насколько серьезно протекает болезнь во второй раз.

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