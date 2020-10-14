«Одна из худших в мире»: в чем слабость американской избирательной системы США?

Выборы нового президента США пройдут 3 ноября Фото: EAST NEWS

На мировой арене Соединенные Штаты часто выступают образцом для подражания. Представители главной мировой экономики поучают младшие страны-сателлиты демократии, важности главенства права, нарочитому равноправию всех граждан. При этом сами американцы выбирают президентов США на основе допотопных технологий, которые нередко приводят к правовым курьезам. Так, бОльшая часть населения страны голосует за одного кандидата, а президентом становится другой. Участники «круглого стола», проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), пришли к выводу, что избирательная система США вроде паровоза Черепанова – для своего времени был революционен, считался надежным, но это не значит, что он отвечает современным реалиям.

«КТО БОЛЬШЕ СФАЛЬСИФИЦИРУЕТ, ТОТ И ВЫИГРАЕТ»

Выборы нового президента США пройдут 3 ноября. Действующий американский лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок, конкурентом ему выступает демократ Джо Байден. Напомним, что в Соединенных Штатах нет прямых выборов президента - решающими для кандидатов становятся голоса не избирателей, а выборщиков. Каждый штат дает определенное число голосов в коллегии выборщиков (зависит от численности населения). Всего в коллегии 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, который наберет 270 или больше голосов выборщиков. Причем, в 2016 году Хиллари Клинтон на своем опыте убедилась, что победителем не всегда оказывается кандидат, набравший простое большинство голосов избирателей.

Действующий американский лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок, конкурентом ему выступает демократ Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Избирательная система США — одна из наихудших существующих сейчас в мире систем, она не позволяет во всех случаях осуществить демократические выборы главы государства, - отмечает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, который лично изучал механизм выборов во время предыдущих голосований за президента США. - Очень много возможностей для фальсификаций, чтобы в зависимости от интересов различных партий перестраивать ситуацию».

Например, на нынешних президентских выборах, более 7 млн американцев уже высказали свое решение. Причем, значительная часть – по почте (в России такого механизма для голосования не существует). Бюллетени массово рассылаются по Соединенным Штатам, в том числе и «мертвым душам» (американские аналитики говорят о 20 млн умерших людей). И вот же курьез! Основная часть желающих поддержать Джо Байдена голосует по почте, а новый глава американской почты, назначенный Дональдом Трампом, именно сейчас затеял масштабную акцию по замене ящиков для сбора писем. Причем, старые ящики во многих населенных пунктах уже убрали, а новые еще не установили.

Эксперты говорят, что административный ресурс в США используется открыто.

«Если штат контролирует демократическая партия, то она использует этот ресурс в своих интересах, а республиканская - в своих», - пояснил Максим Григорьев.

Серьезные недостатки фиксируются и в области идентификации избирателей непосредственно на участках: во многих штатах разрешено голосовать практически без документов - по квитанции об оплате ЖКХ. При этом в ряде регионов США запрещена работа на избирательных участках международных наблюдателей. Прокуроры в открытую предупреждают: готовы арестовывать любого международного наблюдателя, который попробует подойти к избирательному участку ближе, чем на 30 метров.

Hа нынешних президентских выборах, более 7 млн американцев уже высказали свое решение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Это будет противоборство двух кампаний по фальсификации. Одна, которую будет организовывать Демократическая партия, а другую часть будут организовывать республиканцы, - говорит о нынешних выборах в Америке Максим Григорьев. - Вот кому удастся больше сфальсифицировать, поскольку и так уже видно, как каждая партия будет фальсифицировать, вот кому удастся за какого кандидата больше сфальсифицировать, тот, по всей видимости, и выиграет».

«ДОЛЖНА БЫТЬ ГИБКОЙ»

Член Научного совета при Совете Безопасности РФ, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло, отметил, что сравнивать американскую систему с российской не совсем корректно. По его мнению, система вполне работоспособна, и фальсификаций там нет, так как контроль со стороны конкурентов и ФБР по подсчету голосов там очень велик.

При этом эксперт также считает, что использование административного ресурса в США очень велико. Более того, в американских избирательных кампаниях применяется весь возможный спектр манипуляций общественным мнением, и именно за счет таких манипуляций кандидаты решают свои задачи в рамках избирательной гонки.

Это будет противоборство двух кампаний по фальсификации Фото: EAST NEWS

«Система очень консервативна и не способна к масштабным изменениям. Она как паровоз — двигается безостановочно в одном направлении. Однако любая избирательная система должна быть гибкой и отвечать на вызовы времени. Она должна подстраиваться под нужды — в этом году они носят яркий эпидемиологический характер, - считает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. - Общество всегда двигается быстрее политической системы. Должен быть механизм изменения — если его нет, то пути общества и политической системы будут расходиться».

Председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов напомнил, что в США в целом не существует институт наблюдения за выборами, поэтому не все американцы уверены в их справедливости.

«Досрочное голосование и голосование по почте должны обеспечивать демократические стандарты. Все процедуры должны осуществляться гласно. В США же не закреплен институт наблюдения за выборами, как это сделано у нас, - сообщил Игорь Борисов. - И я считают это огромным достижением российский избирательной системы. Мы создавали систему с учетом международного опыта и учитывали нюансы, пробелы и дырки, которые существуют в избирательной системе США».

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГОЛЛИВУД

С мнением о консервативности американской избирательной системы согласился один из пионеров отечественного pr-рынка, председатель совета директоров коммуникационной группы КРОС Сергей Зверев. По мнению эксперта, в американском обществе сложились некие исторические мифы, что весь избирательный процесс и подсчет голосов изначально выстроен максимально правильно.

«Эта мифология является одним из тех, как мне кажется, цементирующих постулатов, которые, собственно говоря, сохраняют неизменность системы, которой уже несколько столетий, - отметил Сергей Зверев. - Соцопросы, которые показывают, что значительная часть американского общества не доверяет той процедуре, которая есть, а это правда, потому что они сами об этом говорят, - это, в том числе, результат не только самих выборов, но и результат процесса разрушения этого мифа и этих исторически сложившихся парадигм».

Причем, россияне тоже со скепсисом относятся к американской выборной модели. Так, опросы населения ВЦИОМ показывают, что 66% россиян считают, что американская избирательная система (система непрямых выборов президента) не может обеспечить в полной мере справедливость выборов. Также в отношении того, что во многих штатах США решение о том, что допускать или нет наблюдателей на избирательные участки, принимают избирательные комиссии на местах, 43% россиян считает, что это снижает в целом честность выборов.

Другое дело, что недовольство избирательной системой США копится и у американцев. В последнее время мысль о продажности политиков и выборной системы в целом стала модна в кинематографе.

«Голливуд стал оспаривать этот миф. Сериал «Карточный домик» показывает нам невероятную картинку политической системы США, разрушая сакральность восприятия американского президента и системы выборов», - резюмирует Сергей Зверев.