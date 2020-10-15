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Общество

Шойгу рассказал про страхи и их преодоление

Министр обороны России написал книгу «Про вчера»
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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В Русском географическом обществе презентовали книгу, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу

В Русском географическом обществе презентовали книгу, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу

На пути Сергея Шойгу пограничные ситуации случались часто. На несколько жизней хватит. Некоторые случаи министр обороны по-мужски скупо вспомнил на трехстах страницах строгой книги. Она вышла в Издательстве АСТ. Там есть боль и радость, усталость и… надежда.

В четверг в Москве в Русском географическом обществе проходит презентация книги, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу. Ее можно назвать сборником из полусотни с лишним рассказов. А можно — живой энциклопедией слома эпох, когда медленно и мучительно уходил Советский Союз и приходил новый век в новой стране...

Прямую онлайн-трансляцию презентации книги Сергея Шойгу «Про вчера» смотрите на сайте РГО

БИЛЬЯРД ДЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ

Гражданская война в Таджикистане началась одной из первых. В каждом кишлаке - свой правитель. Лозунги разные, жестокость одинаковая. Русским там места не осталось за одну ночь. Потомкам тех, кто строил молодой Советский Туркестан, бежать оказалось некуда и не на что.

Гражданская война в Таджикистане началась одной из первых

Гражданская война в Таджикистане началась одной из первых

Фото: фотохроника ТАСС.

Тысячи людей вынуждены были бросить все. Их заставляли отдавать квартиру по стоимости контейнера для вывоза имущества. Из паспортов вырвали листы с пропиской.

Встречаюсь с депутатами и тремя министрами:

- Заберите помощь.

- Нам она не нужна, - отвечают наперебой и половина из них покидает зал. Все всех боятся.

Единственный островок безопасности — гарнизон 201-й дивизии и наши пограничники.

Вечером приехал Домулло Абдулгафур с большой группой вооруженных бородачей. Он - муфтий и один из лидеров оппозиции, а если начистоту — настоящий бандит:

- Мы вас арестовываем, пока Россия не выведет войска и пограничников.

Но объяснились, попили чаю, пригласил утром в мечеть. Правда, по периметру своих бойцов оставил.

Утром опять в парламент, там получили записку: «Вашего зама, генерала Филатова взяли в заложники». Оставил все, поехал выручать. Взяли и меня. Принялись вести долгие переговоры. Сначала в той самой, пахнущей свежей штукатуркой, мечети.

Книгу можно назвать сборником из полусотни с лишним рассказов

Книгу можно назвать сборником из полусотни с лишним рассказов

- Чего хотите? Выкуп? Обмен?

- Дайте танки!

- Поедем, получишь все.

В азарте подъехали к нашему КПП и почти вбежали на территорию, отсекая преследователей. Встали десантники и как шлагбаум отделили бороды, халаты, вонь давно немытых людей и нестиранных вещей. И оставили с нашей стороны их лидера, Домулло Абдулгафура. Он оказался один среди нас.

После чего из русских школ со всего города к КПП начали свозить детей на телегах, тракторах «Беларусь». Потом русских мужчин и женщин с рынка. Мы выводили на крыльцо Абдулгафура, он что-то говорил — и людей отпускали. Несколько дней забирали всех прибывших в расположение под охрану.

А потом удалось протащить почти 5 тысяч контейнеров, десятки составов. Штабы по приему беженцев организовали от Астрахани до Урала.

Через два года начались переговоры в Москве. Оппозицию доставляли аж из Ирана.

Несложно представить, чем бы там все закончилось, не будь нашей армии, пограничников.

В память о тех днях через несколько лет подарил парням бильярд.

Где они сейчас? Надеюсь, еще играют…

Рисунок Сергея Шойгу из его книги

Рисунок Сергея Шойгу из его книги

МЯСО БЕЗ ВОДКИ

1993 год. В Грузии президент — Эдуард Шеварднадзе. Бывший последним министром иностранных дел СССР. Сторонники проигравшего Звиада Гамсахурдии, погрузившего страну в гражданскую войну, успокаиваться не собираются.

Поздно вечером мне позвонил Виктор Степанович Черномырдин, а делал он это крайне редко.

- Звиадисты в Грузии перекрыли дороги из Поти и Батуми, в Тбилиси уже нет хлеба. Подвоз муки остановлен. Хотя в портах стоят суда с мукой. Поезжайте и решите.

Это были времена, когда офицеры Советской Армии присягали и переприсягали: кто по национальной принадлежности, кто просто потому, что некуда ехать.

Письменное разрешение действовать я им дал ( о чем потом не раз пожалел). Вывели танки, бэтээры. Вместе с грузинской милицией разблокировали станции и полустанки, убрали с переездов тяжелую технику, перекрывшую пути, открыли подвоз муки не только в Тбилиси, но и в другие районы.

А мы перебрались в Тбилиси, на дачу Шеварднадзе.

- Спасибо. Хотел бы отблагодарить. Хотя бы поужинайте.

Принесли салаты, овощи, закуски.

Мы смотрим с Борисом Пастуховым (представителем МИДа) друг на друга: Где «Хванчкара», «Киндзмараули» и остальное?

- Что-то вы не едите, - замечает Шеварднадзе.

И тут приносят мясо, много и разное. Я собираюсь с духом, хотя хозяев обижать и не хочется:

- У нас в Сибири мясо без водки едят только собаки.

1993 год. В Грузии президент — Эдуард Шеварднадзе. Бывший последним министром иностранных дел СССР

1993 год. В Грузии президент — Эдуард Шеварднадзе. Бывший последним министром иностранных дел СССР

Фото: фотохроника ТАСС.

Шеварднадзе что-то тихо сказал помощникам. Во взглядах которых было все: и остатки былого грузинского пижонства, и ожидание, что это былое вернется. Конечно, прокол с выпивкой тут же исправили.

Через два года меня пригласили в прокуратуру, показав то самое письменное разрешение, в котором говорилось о проведении операции по разблокировке дорог и портов, направлении бронетехники: «Кто дал вам право применять войска на чужой территории? Где просьба Тбилиси о помощи?»

Главное было — найти крайнего за брошенную воинскую часть, за проданную технику. Как оказалось, те, кто толкал налево за гроши все, что оставалось на базах, прикрывались моим распоряжением.

Тянулось это долго. Спасибо Черномырдину - он остановил этот процесс, хотя в том бардаке и ему было непросто.

В четверг в Москве в Русском географическом обществе проходит презентация книги, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу.

В четверг в Москве в Русском географическом обществе проходит презентация книги, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу.

ВОДОЗАБОР

Северный Кавказ, начало ноября. Межнациональный конфликт. Мокрый снег превратил землю в жижу. Машины разбрасывали грязь как холодец, и прохожие ругались вслед.

Стреляли везде, днем и ночью. Догорали подожженные дома. На исходе третьих суток их было две с половиной тысячи. Военные патрули метались из сел района в райцентр, из города в пригород.

В любой момент группа боевиков могла совершить вылазку, разрушить одну из главных систем жизнеобеспечения: газовую магистраль, линию электропередачи, взорвать БТР или гражданский автобус. Мог быть отравлен водопровод.

Власть ждала указаний из Москвы. А Москва, столкнувшись с межнациональным конфликтом, продолжала совершать все те же ошибки, что и в Оше, Фергане, Карабахе. Опаздывала с реакцией на поступавшие задолго до этих событий факты: локальные перестрелки, нападения на посты ГАИ, столкновения на рынках и в магазинах.

Столкновения мелкие, но между нациями.

На всех дорогах военные блокпосты. Работают патрули на земле и в воздухе. А мы постоянно проверяем стратегические объекты.

Караваном двигались бэтээры, два уазика, отделение ребят из «Альфы» и БМП взвода разведки.

Водозабор за городом. Снег свежий, без следов. Пошли вдоль трубы, от скважины к скважине. Из двери насосной станции вышел мужик в телогрейке и принялся что-то кричать в нашу сторону. Затем, прихрамывая, направился к нам, отчаянно размахивая палкой.

А мы впятером двигались дальше.

И тут до нас долетел его хриплый крик:

- Куда вы, ***?! Там все заминировано!

Встали как вкопанные. Я мгновенно перестал мерзнуть. Хорошо помню это отвратительное ощущение, когда пот, образовавшись где-то на затылке, струйками течет между лопаток по спине и промеж ягодиц. Забываешь, что все смотрят на тебя. Ждут, ты ж начальство.

В четверг в Москве в Русском географическом обществе проходит презентация книги, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу.

В четверг в Москве в Русском географическом обществе проходит презентация книги, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу.

Медленно развернулись. И след в след, очень аккуратно стали преодолевать эти триста метров обратного пути. Шли тяжело. Как будто покоряя последний отрезок пути к вершине Эльбруса.

Когда говорят, что жизнь пролетела, как одно мгновение, врут. Ничего никуда не пролетало. Полная, тупая пустота. Ни ощущений, ни мыслей.

Когда вернулись к машине, кто-то протянул мне стакан. Опустошил его не глядя. Попросил еще. Необходимо было. Первый раз пил подобную дрянь, суррогат, похожий на стеклоочиститель…

ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямую онлайн-трансляцию презентации книги Сергея Шойгу «Про вчера» смотрите на сайте РГО

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