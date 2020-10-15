Шойгу рассказал про страхи и их преодоление

В Русском географическом обществе презентовали книгу, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу

На пути Сергея Шойгу пограничные ситуации случались часто. На несколько жизней хватит. Некоторые случаи министр обороны по-мужски скупо вспомнил на трехстах страницах строгой книги. Она вышла в Издательстве АСТ. Там есть боль и радость, усталость и… надежда.

В четверг в Москве в Русском географическом обществе проходит презентация книги, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу. Ее можно назвать сборником из полусотни с лишним рассказов. А можно — живой энциклопедией слома эпох, когда медленно и мучительно уходил Советский Союз и приходил новый век в новой стране...

Прямую онлайн-трансляцию презентации книги Сергея Шойгу «Про вчера» смотрите на сайте РГО

БИЛЬЯРД ДЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ

Гражданская война в Таджикистане началась одной из первых. В каждом кишлаке - свой правитель. Лозунги разные, жестокость одинаковая. Русским там места не осталось за одну ночь. Потомкам тех, кто строил молодой Советский Туркестан, бежать оказалось некуда и не на что.

Гражданская война в Таджикистане началась одной из первых Фото: фотохроника ТАСС.

Тысячи людей вынуждены были бросить все. Их заставляли отдавать квартиру по стоимости контейнера для вывоза имущества. Из паспортов вырвали листы с пропиской.

Встречаюсь с депутатами и тремя министрами:

- Заберите помощь.

- Нам она не нужна, - отвечают наперебой и половина из них покидает зал. Все всех боятся.

Единственный островок безопасности — гарнизон 201-й дивизии и наши пограничники.

Вечером приехал Домулло Абдулгафур с большой группой вооруженных бородачей. Он - муфтий и один из лидеров оппозиции, а если начистоту — настоящий бандит:

- Мы вас арестовываем, пока Россия не выведет войска и пограничников.

Но объяснились, попили чаю, пригласил утром в мечеть. Правда, по периметру своих бойцов оставил.

Утром опять в парламент, там получили записку: «Вашего зама, генерала Филатова взяли в заложники». Оставил все, поехал выручать. Взяли и меня. Принялись вести долгие переговоры. Сначала в той самой, пахнущей свежей штукатуркой, мечети.

Книгу можно назвать сборником из полусотни с лишним рассказов

- Чего хотите? Выкуп? Обмен?

- Дайте танки!

- Поедем, получишь все.

В азарте подъехали к нашему КПП и почти вбежали на территорию, отсекая преследователей. Встали десантники и как шлагбаум отделили бороды, халаты, вонь давно немытых людей и нестиранных вещей. И оставили с нашей стороны их лидера, Домулло Абдулгафура. Он оказался один среди нас.

После чего из русских школ со всего города к КПП начали свозить детей на телегах, тракторах «Беларусь». Потом русских мужчин и женщин с рынка. Мы выводили на крыльцо Абдулгафура, он что-то говорил — и людей отпускали. Несколько дней забирали всех прибывших в расположение под охрану.

А потом удалось протащить почти 5 тысяч контейнеров, десятки составов. Штабы по приему беженцев организовали от Астрахани до Урала.

Через два года начались переговоры в Москве. Оппозицию доставляли аж из Ирана.

Несложно представить, чем бы там все закончилось, не будь нашей армии, пограничников.

В память о тех днях через несколько лет подарил парням бильярд.

Где они сейчас? Надеюсь, еще играют…

Рисунок Сергея Шойгу из его книги

МЯСО БЕЗ ВОДКИ

1993 год. В Грузии президент — Эдуард Шеварднадзе. Бывший последним министром иностранных дел СССР. Сторонники проигравшего Звиада Гамсахурдии, погрузившего страну в гражданскую войну, успокаиваться не собираются.

Поздно вечером мне позвонил Виктор Степанович Черномырдин, а делал он это крайне редко.

- Звиадисты в Грузии перекрыли дороги из Поти и Батуми, в Тбилиси уже нет хлеба. Подвоз муки остановлен. Хотя в портах стоят суда с мукой. Поезжайте и решите.

Это были времена, когда офицеры Советской Армии присягали и переприсягали: кто по национальной принадлежности, кто просто потому, что некуда ехать.

Письменное разрешение действовать я им дал ( о чем потом не раз пожалел). Вывели танки, бэтээры. Вместе с грузинской милицией разблокировали станции и полустанки, убрали с переездов тяжелую технику, перекрывшую пути, открыли подвоз муки не только в Тбилиси, но и в другие районы.

А мы перебрались в Тбилиси, на дачу Шеварднадзе.

- Спасибо. Хотел бы отблагодарить. Хотя бы поужинайте.

Принесли салаты, овощи, закуски.

Мы смотрим с Борисом Пастуховым (представителем МИДа) друг на друга: Где «Хванчкара», «Киндзмараули» и остальное?

- Что-то вы не едите, - замечает Шеварднадзе.

И тут приносят мясо, много и разное. Я собираюсь с духом, хотя хозяев обижать и не хочется:

- У нас в Сибири мясо без водки едят только собаки.

1993 год. В Грузии президент — Эдуард Шеварднадзе. Бывший последним министром иностранных дел СССР Фото: фотохроника ТАСС.

Шеварднадзе что-то тихо сказал помощникам. Во взглядах которых было все: и остатки былого грузинского пижонства, и ожидание, что это былое вернется. Конечно, прокол с выпивкой тут же исправили.

Через два года меня пригласили в прокуратуру, показав то самое письменное разрешение, в котором говорилось о проведении операции по разблокировке дорог и портов, направлении бронетехники: «Кто дал вам право применять войска на чужой территории? Где просьба Тбилиси о помощи?»

Главное было — найти крайнего за брошенную воинскую часть, за проданную технику. Как оказалось, те, кто толкал налево за гроши все, что оставалось на базах, прикрывались моим распоряжением.

Тянулось это долго. Спасибо Черномырдину - он остановил этот процесс, хотя в том бардаке и ему было непросто.

В четверг в Москве в Русском географическом обществе проходит презентация книги, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу.

ВОДОЗАБОР

Северный Кавказ, начало ноября. Межнациональный конфликт. Мокрый снег превратил землю в жижу. Машины разбрасывали грязь как холодец, и прохожие ругались вслед.

Стреляли везде, днем и ночью. Догорали подожженные дома. На исходе третьих суток их было две с половиной тысячи. Военные патрули метались из сел района в райцентр, из города в пригород.

В любой момент группа боевиков могла совершить вылазку, разрушить одну из главных систем жизнеобеспечения: газовую магистраль, линию электропередачи, взорвать БТР или гражданский автобус. Мог быть отравлен водопровод.

Власть ждала указаний из Москвы. А Москва, столкнувшись с межнациональным конфликтом, продолжала совершать все те же ошибки, что и в Оше, Фергане, Карабахе. Опаздывала с реакцией на поступавшие задолго до этих событий факты: локальные перестрелки, нападения на посты ГАИ, столкновения на рынках и в магазинах.

Столкновения мелкие, но между нациями.

На всех дорогах военные блокпосты. Работают патрули на земле и в воздухе. А мы постоянно проверяем стратегические объекты.

Караваном двигались бэтээры, два уазика, отделение ребят из «Альфы» и БМП взвода разведки.

Водозабор за городом. Снег свежий, без следов. Пошли вдоль трубы, от скважины к скважине. Из двери насосной станции вышел мужик в телогрейке и принялся что-то кричать в нашу сторону. Затем, прихрамывая, направился к нам, отчаянно размахивая палкой.

А мы впятером двигались дальше.

И тут до нас долетел его хриплый крик:

- Куда вы, ***?! Там все заминировано!

Встали как вкопанные. Я мгновенно перестал мерзнуть. Хорошо помню это отвратительное ощущение, когда пот, образовавшись где-то на затылке, струйками течет между лопаток по спине и промеж ягодиц. Забываешь, что все смотрят на тебя. Ждут, ты ж начальство.

В четверг в Москве в Русском географическом обществе проходит презентация книги, которую написал министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу.

Медленно развернулись. И след в след, очень аккуратно стали преодолевать эти триста метров обратного пути. Шли тяжело. Как будто покоряя последний отрезок пути к вершине Эльбруса.

Когда говорят, что жизнь пролетела, как одно мгновение, врут. Ничего никуда не пролетало. Полная, тупая пустота. Ни ощущений, ни мыслей.

Когда вернулись к машине, кто-то протянул мне стакан. Опустошил его не глядя. Попросил еще. Необходимо было. Первый раз пил подобную дрянь, суррогат, похожий на стеклоочиститель…

ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямую онлайн-трансляцию презентации книги Сергея Шойгу «Про вчера» смотрите на сайте РГО