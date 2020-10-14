Школа будущего: Владислав Шапша представил Юрию Борисову интеллектуальную систему безопасности в обнинском лицее

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов (в центре) и губернатор Калужской области Владислав Шапша (слева) познакомились с системой комплексной безопасности в обнинском лицее. Фото: Инстаграм Владислава ШАПШИ

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов приехал в Калужскую область с рабочим визитом. Вместе с главной региона Владиславом Шапшой он побывал в обнинском лицее «Держава». Здесь, в городе-наукограде, с июня 2019 года проходит эксперимент по созданию цифровой образовательной среды. Лицей стал пилотной площадкой для внедрения комплексной системы безопасности с применением искусственного интеллекта. Предполагается, что в будущем обнинский опыт будет распространяться и на другие школы России.

Проект по созданию цифровой образовательной среды реализуется в лицее «Держава» - крупнейшем образовательном учреждении наукограда. Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Предиктивная система безопасности «Для самых близких» - это российская разработка, которая успешно реализуется на базе самого крупного образовательного учреждения Обнинска. Система следит абсолютно за всем, что происходит в школе - от того, в каком настроении каждый ученик пришел на занятия, до температуры и влажности в кабинете, где у него проходят уроки. Данные стекаются в единый центр, который обрабатывает информацию и помогает педагогам и другим сотрудникам образовательного учреждения принимать важные для жизни лицея решения.

- Возможности системы впечатляют, - отметил губернатор Владислав Шапша. - Это настоящая цифровая образовательная среда, создание которой идет в нашей стране. Она отслеживает, контролирует и анализирует все процессы в школе. До таких, казалось бы, «мелочей», как протечка крана в туалете. Но на таких «мелочах» лицей уже сэкономил порядка 1 млн. рублей на коммунальных расходах. Как ребенок себя чувствует (и речь не только о физическом здоровье, но и о психологическом состоянии), что он поел, какие у него успехи в школе, где он находится – система позволяет получать эту и многую другую информацию. Назревающий конфликт между школярами система тоже может предугадать. Родители, учителя, ученики – все в единой системе, цель которой - забота о безопасности, благополучии и успехах детей. В основе системы – искусственный интеллект. Информация об учениках хранится на серверах школы и не выходит за ее пределы.

Юрий Борисов пообещал: успешный опыт обнинских разработчиков будет внедрятся в школах по всей России. Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Юрию Борисову продемонстрировали, как работает система: во всех помещениях лицея установлены 124 камеры, которые ведут круглосуточное наблюдение. Педагоги и школьники на входе в здание проходят через комплексную систему термометрии. Она измеряет температуру тела, соотнося ее с данными погоды на улице. Если температура человека окажется повышенной, система просто не впустит его в здание.

Особая гордость разработчиков системы — технология искусственного интеллекта, позволяющая сканировать эмоции подростков. Она распознает лица детей старше 14 лет и одновременно изучает настроение школьников.

- Используя нейронные сети, мы запустили аналитическую составляющую в базу данных, - рассказал руководитель проекта Александр Кочуров. - У нас на данный момент в ней 36 тысяч эмоций детей, которые позволяют нам фиксировать эмоциональное состояние ребенка. Но система не принимает решения. Эти данные поступают к психологу. И психолог понимает, какого ребенка ему нужно пригласить на собеседование.

Система питания тоже предельно автоматизирована. Гостям показали столовую лицея и буфет: ученики расплачиваются в них с помощью электронной карты ребенка. Родители могут просматривать ее данные и таком образом контролировать расходы детей. Электронную карту используют и в библиотеке: на нее записываются книги, которые ученики берут на дом.

Сохраняя все данные, система формирует учебный профиль каждого ученика. В профиле содержится информация об успеваемости и посещениях ребенка, о его здоровье, об образовательной и внешкольной деятельности.

Ученики лицея признаются: новые технологии стимулируют их учиться лучше. Фото: пресс-служба правительства Калужской области

- Отзывы родителей и школьников позитивные, - подчеркнул губернатор Калужской области. - Да, дети не очень-то любят контроль со стороны взрослых. Но и они понимают все преимущества системы. Тем более, что она позволяет набирать ребятам виртуальные баллы, которые с помощью партнерских программ можно материализовать хоть в шоколадку в школьном буфете, хоть в новый смартфон маме на день рождения.

Юрий Борисов пообщался с учениками лицея и расспросил их о работе интеллектуальной системы. По словам учеников, они чувствуют себя так, словно занимаются в школе будущего: новые технологии мотивируют учиться лучше.

- Самое главное, что вы должны получить на старте своего жизненного пути - это образование. Насколько вы будете образованными, настолько вам будет интересно жить, работать. К сожалению, наша жизнь сейчас проходит в условиях пандемии, ограничений. В этих условиях нужно получать образование. Мы будем работать по внедрению этой системы по всей стране, - пообещал Юрий Борисов.