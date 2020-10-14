Основателю жанра экологической журналистики Василию Пескову установили памятную табличку

В среду, 14 октября, на главном административном здании государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова была установлена памятная табличка известному писателю, телеведущему, фотографу, и основателю жанра экологической журналистики Василию Пескову

В Воронежском заповеднике сообщили, что появление памятной таблички Пескову на Центральной усадьбе заповедника не случайно, поскольку эта особо охраняемая природная территория с 2013 года носит имя журналиста.

В том же году в заповеднике был открыт первый в России мемориальный музей Василия Пескова, ставший в настоящее на данный момент главным центром по сохранению памяти о журналисте.

Василий Песков умер в 2013 в возрасте 83 лет. С 1956 года он был обозревателем газеты «Комсомольская правда», и постоянным автором рубрики «Окно в природу». Первая книга очерков вышла в 1960 году. О своих путешествиях он рассказал в очерках, позже вошедших в книги «По дорогам Америки», «Аляска больше, чем вы думаете», «Белые сны», «Земля за океаном», «Русский след», «Зимовка». С 1975 по 1990 год вёл телевизионную передачу «В мире животных» вместе с Николаем Дроздовым, а в период с1995 по 1997 год вел данную программу самостоятельно.

Как отмечает Воронежский заповедник, изготовление и установка подобных памятных табличек приурочено к 175-летию Российского географического общества. На территории Воронежской области предполагается установить еще одну памятную табличку – доктору географических наук, профессору Федору Милькову, который основал воронежской географической школы. Табличку собираются повесить на здании Воронежского государственного университета.