Сергей Степашин: Назначить Сандро Шварца нам предложил спортивный директор Желько Бувач. Мы согласились

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, «Динамо» определилось с главным тренером. Им стал немец Сандро Шварц, который тренировал «Майнц». На немцев сейчас мода? В «Спартаке» тоже немецкий специалист – Доменико Тедеско.

- Во-первых, Сандро играл еще за команду «Майнц», так что он не только тренер, но и хороший футболист. А дело не в немцах. Мы хотим играть в атакующий футбол. Я думаю, что это хороший вариант.

- Шварц начинал свою карьеру в «Майнце» вместе с Юргеном Клоппом. Говорят, они даже как-то подрались, а потом подружились. И до сих пор поддерживают отношении.

- Подраться любому человеку в молодом возрасте нужно. Я знаю, что они уважают друг друга. Я читал интервью Клоппа о Сандро. Так что я думаю, что это просто спортивные эпизоды, что называется.

- Шварц работал в «Майнце» и тогда, когда там был главным тренером Томас Тухель, который сейчас тренирует ПСЖ. Подойдет ли «Динамо» немецкая школа? Говорят, у них все комбинации рассчитаны на компьютере. А «Динамо» - это сила в движении, а не педантизм.

- Ну, здрасьте, я ваша тетя. Логика Сандро, кстати, как и Желько Бувача, это как раз идти вперед. Играть впереди, поджимать на чужом поле. «Динамо» - это движение. Так что здесь все складывается. А дело не в немцах. Немцы, американцы, африканцы – какая разница? Футбол – это игра, где люди чувствуют и понимают друг друга. И я думаю, что те, кто приходит сегодня к нам играть и работать в «Динамо», они скоро будут русскими.

- То есть Шварц будет по-динамовски игру строить?

- Безусловно, да. С теми динамовскими традициями, которые были еще в Советском Союзе, когда играли Численко и Яшин. В футбол, который нравится зрителям, где самое главное – результат.

- Кроме кандидатуры Шварца называли еще Бердыева…

- Да нет, Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились.

- Дороге это удовольствие?

- Да нет. Намного дешевле, чем можно было подумать.

- А кто еще войдет в тренерский штаб? Вы нам рассказывали про Андрея Воронина.

- Да, Андрей Воронин. По-моему, решение уже принято.

- Прямо какое-то футбольное землячество получается. И Шварц, и Воронин и Бувач играли за «Майнц».

- А еще Воронин выступал за сборную Украины. И блестяще играл, кстати, в московском «Динамо». Я уже говорил о том, что Андрей – это такой заводной человек, который дает драйв, придает хорошее настроение команде.

- Вы пока не встречались с Сандро Шварцем?

- Нет, он еще в Германии.

- Когда вы его ждете?

- Сейчас все решится. У нас же сейчас сложные проблемы – пандемия и прочее. Приедет, как положено. Так что обязательно на совете директоров встретимся, поздравим. И, я думаю, все будет хорошо.